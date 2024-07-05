快訊

英國國會改選風雲色變 各黨席次結果出爐！工黨大豐收獲412席

民眾黨中評會出手！控上政論節目「詆毀政黨」 吳靜怡黨籍遭開除

獨／金十字胃腸藥傳下月調漲…漲幅曝光！安素也漲價「每箱增100元」

不法人士冒用證交所總經理名義 於社群網路發布投資詐騙訊息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
詐騙集團冒用證交所總經理簡立忠名義並盜用其照片，在社群平台發布推介金融商品及投資詐騙訊息。(臺灣證券交易所/提供)
詐騙集團冒用證交所總經理簡立忠名義並盜用其照片，在社群平台發布推介金融商品及投資詐騙訊息。(臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所近期發現，有不法人士於LINE「牛股掘金」群組，冒用證交所總經理簡立忠名義並盜用其照片，於該群組發布推介金融商品及投資詐騙訊息，有使一般社會大眾誤認該訊息為證交所總經理所發送的情形。

證交所鄭重表示，總經理簡立忠先生未曾加入投資群組，亦未使用個人名義於臉書建立粉絲專頁、未曾向任何投資人推介投資訊息或提供投資理財資訊，強調證交所或所屬員工不會以任何名目，吸引投資人加入LINE群組。基於詐騙手法日益翻新，證交所提醒投資人提高警覺，切勿輕信來路不明之廣告、簡訊或網路訊息，以免權益受損。

證交所呼籲投資人對於涉及證交所或從屬員工之訊息或廣告有任何疑慮或難辨真假時，得透過撥打投資人服務中心專線(02-2792-8188)確認，或來信至證交所民意信箱（ https://suggestionbox.twse.com.tw/swsfront35/SWSF/SWSF01014.aspx/ ），以免遭受詐騙，蒙受鉅額損失。投資人若發現有任何相關可疑或不明管道之訊息，亦可檢具相關具體事證向警政署反詐欺專線165、警政署165反詐騙系統或法務部調查局提出檢舉或向警察機關請求協助，以免權益受損。

詐騙 證交所

延伸閱讀

證交所推國中金融教育 回響熱烈獲好評

水梨盛產怕人偷 東勢警啟動護農並設LINE群組通報網

台積電（2330）股價破千「一次漲跌5塊」太傷台股？網議拆股可行性

股東注意！證交所今公告7月31日發放現金股利

相關新聞

台積電收平盤持穩千元之上 台股走揚34點收23,556點

台股5日收盤上漲34.06點，以23,556.59點作收，成交量4,831.52億元；台積電（2330）收平盤價1,00...

不法人士冒用證交所總經理名義 於社群網路發布投資詐騙訊息

臺灣證券交易所近期發現，有不法人士於LINE「牛股掘金」群組，冒用證交所總經理簡立忠名義並盜用其照片，於該群組發布推介金...

台股上漲34點 三大法人賣超98.49億元

台股5日在平盤附近震盪，終場收在23,556.59點，上漲34.06，漲幅0.14%，成交量減至4,831.52億元，三...

2萬3千點的台股還能買嗎？法人：還原配息早已5萬點

台股加權與電子指數於6月中旬以中長紅K創下歷史新高，7、8月為除息旺季，加上台灣領先指標月率仍在擴大，第3季將迎來備貨旺...

不只有半導體設備漲！PCB 材料設備股兩檔亮燈漲停

台股5日盤中雖然僅小漲，但盤面上材料、設備族群相當熱鬧，不只台積電（2330）相關材料設備股大漲，PCB族群也上漲，PC...

股市大漲有必要「風險控管」嗎？ 專家：適時少賺是為了能夠更長久

股市不斷大漲，做風險控管的人是不是很笨？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。