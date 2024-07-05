不法人士冒用證交所總經理名義 於社群網路發布投資詐騙訊息

臺灣證券交易所近期發現，有不法人士於LINE「牛股掘金」群組，冒用證交所總經理簡立忠名義並盜用其照片，於該群組發布推介金融商品及投資詐騙訊息，有使一般社會大眾誤認該訊息為證交所總經理所發送的情形。

證交所鄭重表示，總經理簡立忠先生未曾加入投資群組，亦未使用個人名義於臉書建立粉絲專頁、未曾向任何投資人推介投資訊息或提供投資理財資訊，強調證交所或所屬員工不會以任何名目，吸引投資人加入LINE群組。基於詐騙手法日益翻新，證交所提醒投資人提高警覺，切勿輕信來路不明之廣告、簡訊或網路訊息，以免權益受損。

證交所呼籲投資人對於涉及證交所或從屬員工之訊息或廣告有任何疑慮或難辨真假時，得透過撥打投資人服務中心專線(02-2792-8188)確認，或來信至證交所民意信箱（ https://suggestionbox.twse.com.tw/swsfront35/SWSF/SWSF01014.aspx/ ），以免遭受詐騙，蒙受鉅額損失。投資人若發現有任何相關可疑或不明管道之訊息，亦可檢具相關具體事證向警政署反詐欺專線165、警政署165反詐騙系統或法務部調查局提出檢舉或向警察機關請求協助，以免權益受損。