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台股上漲34點 三大法人賣超98.49億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股5日在平盤附近震盪，終場收在23,556.59點，上漲34.06，漲幅0.14%，成交量減至4,831.52億元，三大法人賣超98.49億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超66.74億元，投信買超14.1億元，自營商賣超（合計）45.85億元，其中自營商（自行買賣）買超8.86億元，自營商（避險）賣超54.72億元。

台積電（2330）今收平盤，但相關設備、材料供應鏈活蹦亂跳，弘塑（3131）、辛耘（3583）、萬潤（6187）、盟立（2464）、均豪（5443）、均華（6640）、昇陽半導體（8028）、光洋科（1785）都攻上漲停板，旺矽（6223）大漲逾8%，許多設備股股價再創歷史新高。面板級扇出型封裝設備東捷（8064）、晶彩科（3535）也漲停，皆進逼60元。PCB、銅箔基板、相關設備族群也表現強勢，金像電（2368）、聯茂（6213）大漲逾半根停板。

三大法人 自營商

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