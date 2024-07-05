2萬3千點的台股還能買嗎？法人：還原配息早已5萬點

台股加權與電子指數於6月中旬以中長紅K創下歷史新高，7、8月為除息旺季，加上台灣領先指標月率仍在擴大，第3季將迎來備貨旺季，對台股後市帶來一定的支撐，中長線仍不看淡，因此投資人逢低可留意強勢動能高息ETF。

全球股市在2024上半年繳出好成績，台股亦屢創新高，評價雖還沒有到歷史上泡沫時期的水準，但並不特別便宜，在6月最後一周受到輝達（NVIDIA）與台積電（2330）等半導體龍頭股價回檔修正，加權指數高檔震盪加大，儘管6月最終收在23,000點以上，不少存股投資人居高思危關注在如何看待後市？對於存股、包括存ETF族，適逢除權息旺季，又該如何選擇手中持股？

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，加權指數的「點位」並不是重點，因為若把已配發的股息權值還原後早已穿越5萬點 (根據臺灣指數公司，2024/6/28加權(總報酬)指數為50,048.9點)，二種加權指數差別除了資本利得與配息外，還包括配息滾入再投資的「複利效果」。以加權指數過去五年變化為例，台股近五年總報酬達158.82%，若根據臺灣指數公司數據拆解總報酬來源可得價格報酬114.64%、息收報酬44.18%，但從點數變化來看，近五年加權股價指數只增長12301.42點(10730.83至23032.25)，就算將息收報酬44.18%換算點數約8543.34點(19337.63*44.18%)考慮進去，對比總報酬指數(還原權息)共增加點數30711.27點，之間仍達9866.51差距 (30771.27-12301.42-8543.34)，其實就是息收滾入再投資的複利效果。(*公式計算說明：總報酬率=價格報酬率+息收報酬率，故依據臺灣指數公司公布之加權報酬指數(總報酬)158.82% - 加權價格指數 (價格報酬)114.64%=息收報酬44.18%)

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）經理人林怡君表示，台股長期向上，投資台股是參與台灣企業長期獲利成長的果實，因此若能抱得久、抱的穩，加上過程中同步將配息滾入再投資的複利效果，將是獲得較佳長期成果的不二法門。尤其對於存股族來說，若還在累積單位數的過程，其實存股標的之長期報酬潛力才是關鍵、而非眼前配息多寡。

例如目前透過獨特「動能」與「股利」雙指標篩選成分股的野村臺灣趨勢動能高股息ETF，其追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」來看，近五年總報酬達222.48%、年化報酬率達26.39%，長期潛力遠勝過加權指數與臺灣高股息指數，顯示「股息再投入」略勝「實際資本利得」，更是突顯股息再投入的威力。臺灣趨勢動能高股息指數具備獨創篩選方式，故持股與市場熱賣高股息ETF追蹤指數之持股重複度低，更能避免團進團出，另外50檔個股權重目前平均都小於3%，更能有效分散風險，無論是從獨特性、或是從分散風險的角度來看，都是投資必備的好組合。

5月9日正式掛牌的野村臺灣趨勢動能高股息ETF，6月30日為第一次收益分配的評價基準日，每股配發*0.058元。野村投信表示，由於成立時間較短，以野村臺灣趨勢動能高股息ETF目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，但隨著台股進入除權息旺季、成分股公司之配息陸續到位，加上樂觀看待台股下半年投資機會，預期ETF後市之價格與息收機會有望漸入佳境，投資人不妨持續留意現階段累積單位數的布局機會，除息後買進也是進場布局機會。

野村投信提醒， ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，應一併留意淨值的變動。面對瞬息萬變的投資環境，提醒投資人下手前須審慎評估風險性，畢竟高報酬也伴隨著高風險，思考再三後再下手投資才不會後悔。