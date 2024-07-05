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台積電收平盤持穩千元之上 台股走揚34點收23,556點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股5日收盤上漲34.06點；台積電（2330）收平盤價1,005元。圖／聯合報系資料庫 許正宏
台股5日收盤上漲34.06點；台積電（2330）收平盤價1,005元。圖／聯合報系資料庫 許正宏

台股5日收盤上漲34.06點，以23,556.59點作收，成交量4,831.52億元；台積電（2330）收平盤價1,005元。

今日成交金額大且上揚者有：中興電（1513）、矽統（2363）、一詮（2486）、光洋科（1785）、聯鈞（3450）、盟立（2464）、辛耘（3583）、雙鴻（3324）、大立光（3008）、金像電（2368）及燿華（2367）；成交金額大卻走勢疲軟有：聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、華城（1519）、亞力（1514）、長榮（2603）、長榮航（2618）、士電（1503）、M31（6643）、玉晶光（3406）及陽明（2609）。

統一金投顧表示，FOMC會議紀錄顯示美國通膨趨緩，6月ADP就業人數及6月ISM數據均顯示經濟活動降溫，加上聯準會主席鮑爾釋出鴿派談話，推升市場預期9月降息機率上升，有利風險資產偏好。台積電站上千元大關，帶領台股再創新高，短期技術指標轉佳，多頭格局下建議擇優布局。選股方向建議聚焦生技類股、航空及觀光、軍工股、機器人概念股、奧運概念股、CPO矽光子、重電綠能、半導體設備、蘋果概念股、高殖利率個股等族群為主。

台積電 蘋果概念股

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