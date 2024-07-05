不只有半導體設備漲！PCB 材料設備股兩檔亮燈漲停

台股5日盤中雖然僅小漲，但盤面上材料、設備族群相當熱鬧，不只台積電（2330）相關材料設備股大漲，PCB族群也上漲，PCB半導體設備大廠群翊（6664）再度攻上漲停，CCL（銅箔基板）上游電子玻纖布供應商德宏（5475）也亮燈，聯茂（6213）盤中大漲逾半根停板、台燿（6274）、台光電（2383）也上漲逾3%。

同時PCB族群也表現強勢，嘉聯益（6153）盤中漲停，台虹（8039）大漲逾6%，金像電（2368）漲幅逾5%，為近期波段新高。

群翊為全球塗佈烘烤設備商龍頭，致力於PCB載板產業所需的塗佈、乾燥、曝光及周邊自動化設備研發製造，先前已配合一線PCB載板乾製程需求，以及IDM載板大廠玻璃基板先期研發所需。

業界說，今年PCB廠商投資可望復甦，加上東南亞廠區擴建，可望帶動相關設備需求；同時PCB設備商也隨著載板應用跨足半導體領域，終端應用領域穩定擴大。群翊積極開拓載板、先進封裝應用，公司先前也提到，訂單能見度已達今年底，全年力拚持平至成長表現。

CCL大廠聯茂先前指出，下半年將有高階PC／NB換機潮及新一代AI伺服器推動高階材料需求，預期今年營收與產能利用率皆可望逐季走揚。

聯茂持續深化AI伺服器布局，超低訊號損失等級之高速材料下半年已放量多家AI GPU／ASIC加速卡終端客戶，持續得到終端客戶訂單支撐，且逐步獲得更多CSP客戶的新增訂單。

聯茂5月營收達26.54億元，較4月增長15.75%，是自2021年4月來的最高單月營收。