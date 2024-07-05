權值股整理 台股開高震盪暫守23500點

台股今天開高震盪，早盤指數續漲逾百點，再寫23628.86點新高點，隨後指數平盤震盪，暫守23500點之上，台積電4日飆上千元大關後，今天漲勢趨緩；機器人、光通訊族群等題材股吸引買盤進駐。

7月4日逢美國獨立紀念日，美股休市。台積電4日股價站上1000元大關，推動台股大漲創新高，今天大盤震盪休息。至11時左右，台股加權指數小漲36.52點，至23559.05點，漲幅0.16%；電子股上漲0.21%，金融股上漲0.25%；代表中小型股票的櫃買指數上漲1.13%。

觀察盤面焦點，權值股漲勢趨緩，台積電盤中小漲0.5%，至1010元；鴻海小漲0.23%，聯發科下跌2.55%。

AI概念股持續點火，廣達、英業達勁揚；蘋概股如大立光早盤漲逾2%，接近3000元大關。半導體設備股強勢，昇揚半導體、辛耘漲幅逾8%。

題材股持續為盤面焦點，機器人概念股強漲，盟立、穎漢漲停，佳能漲逾8%；光通訊族群光聖、光環勁揚。

貨櫃三雄陽明、長榮、萬海走跌，跌幅約1.3%至2.6%間；重電族群中興電、華城、士電出現獲利調節賣壓。