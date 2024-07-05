股市大漲有必要「風險控管」嗎？ 專家：適時少賺是為了能夠更長久

股市不斷大漲，做風險控管的人是不是很笨？

我們用白話來舉例，風險控管這個東西就跟保險一樣。 你不保保險，沒出事的時候你依然活得自在快樂，但當你不幸發生意外，卻沒有保保險時，未來你要面對的可能就是難以想像的資金和生活壓力。

台灣人走在馬路上都擔心會隨時出事，台灣人面對生活上的意外很謹慎，所以會積極的保保險。

但許多投資人在面對動盪更劇烈的市場中，為何會相信自己永遠能全身而退，甚至還不斷增加自己的風險呢？

總之，適時的少賺，是為了能夠更長久且穩定的賺下去，這點在股市大多頭的時候，很容易被遺忘，但在股市劇烈動盪，甚至是大幅回測時，才會被人們想起。

與其事後再後悔，不如未雨綢繆，和嚴守紀律。

在這個市場上，賺多賺少並不重要，重點是長存，如此才能成為最後的贏家。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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