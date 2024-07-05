不讓下車？台股多頭昨華麗演出今暫休兵 周線將翻長紅
台北股市經過昨天狂歡，今天漲勢暫時休息，但還是再度改寫了盤中新高，來到2萬3628點，指數雖然震盪，但平盤有撐，台積電以平盤開出，最高來到1010元，分析師表示，經過昨天大漲後，目前是暫時休兵狀態，中小型股票輪動，因此指數變化不大。
華南投顧董事長儲祥生表示，大盤漲多休息，指數變化不大，人氣都還在，觀盤重點還是放在台積電、聯發科、鴻海表現，目前全球資金都抽在美股，當中又以AI為最強勢，只要美股不要重挫，台股就是跟著走，外資昨天也對台股加碼，大手筆買超363億元。
「現在是百業不興，唯有AI」，儲祥生說，除了AI之外，其他產業都偏慘淡，鋼鐵、石化、紡織都很慘，連消費性電子產業也不佳。
台積電昨天晉身千金股，今天股價並沒有再創高，儲祥生認為不必擔心，台積電現在還是很穩，AI晶片只能靠台積電的先進製程，業績會持續暢旺，投資人根本不用擔心。
台股昨天盤中及放盤指數均創新高，成交量放大，KD指標黃金交叉，讓短線技術面轉佳，台股今天收周線，周線翻紅又是長紅棒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言