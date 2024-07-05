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不讓下車？台股多頭昨華麗演出今暫休兵 周線將翻長紅

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
昨天華麗演出的台股，今天暫休兵。圖／聯合報系資料照
昨天華麗演出的台股，今天暫休兵。圖／聯合報系資料照

台北股市經過昨天狂歡，今天漲勢暫時休息，但還是再度改寫了盤中新高，來到2萬3628點，指數雖然震盪，但平盤有撐，台積電以平盤開出，最高來到1010元，分析師表示，經過昨天大漲後，目前是暫時休兵狀態，中小型股票輪動，因此指數變化不大。

華南投顧董事長儲祥生表示，大盤漲多休息，指數變化不大，人氣都還在，觀盤重點還是放在台積電、聯發科、鴻海表現，目前全球資金都抽在美股，當中又以AI為最強勢，只要美股不要重挫，台股就是跟著走，外資昨天也對台股加碼，大手筆買超363億元。

「現在是百業不興，唯有AI」，儲祥生說，除了AI之外，其他產業都偏慘淡，鋼鐵、石化、紡織都很慘，連消費性電子產業也不佳。

台積電昨天晉身千金股，今天股價並沒有再創高，儲祥生認為不必擔心，台積電現在還是很穩，AI晶片只能靠台積電的先進製程，業績會持續暢旺，投資人根本不用擔心。

台股昨天盤中及放盤指數均創新高，成交量放大，KD指標黃金交叉，讓短線技術面轉佳，台股今天收周線，周線翻紅又是長紅棒。

AI 台積電 台股

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