台積電開平盤 台股開盤上漲9點

台股5日開盤指數為23,532.01點，上漲9.48點。台積電（2330）開出平盤價1,005元。

群益投顧表示，補量上攻延續多頭，但通常過高容易震盪，留意勿過度追高。短線守穩昨日缺口，繼續依技術面汰弱留強，換股操作因應。

操作題材可留意：

1.先進封裝再添大客戶，台積電供應鏈樂翻天─繼輝達、超微等大廠瘋搶台積電CoWoS產能，訂單持續爆滿之後，傳另一先進封裝平台SoIC也首獲蘋果採用，將用於M系列晶片與下世代AI伺服器晶片，搭配2奈米製程生產，預計2025年放量。相關封測與設備股續獲多頭青睞。

2.黃仁勳馬斯克接力捧，機器人多頭人氣不墜─2024世界人工智慧大會昨天起在上海登場,聚焦大語言模型 、算力、機器人、自動駕駛等領域,會中展出25款最新人形機器人產品，特斯拉首度發表第二代Optimus，預計明年將導入上千具Optimus在自家工廠協助生產。挹注概念股多頭人氣。

美股周四休市。

三大法人周四集中市場合計買超413.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超363.3億元，投信買超40.6億元，自營商（自行買賣）賣超4.8億元，自營商（避險）買超14.7億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，7月W2週選價平近9檔賣權最大未平倉上升300點至23,100點，買權最大未平倉仍為23,500點，最大OI區間上移偏多。期貨方面，外資夜盤減碼699口空單，日盤則加碼982口空單，未平倉淨空單增至24,917口；十大特定法人減碼1,364口空單至13,353口。