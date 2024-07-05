股市大多頭…最大難題是「守住獲利」！ 專家：目前市場有點過熱了
不得不說，每次股市大漲後，投資人要面對的最大難題就是守住獲利...
畢竟，當我們碰到大多頭行情，多數人都是賺錢的，但很少有人能分清楚，自己能賺到這些錢，到底幾分是靠自己的實力？幾分靠運氣？
然而，從人性的角度出發，多數人都會認為是靠自己的實力賺到大錢，所以人們在大賺後，會押注更多資金，擴大槓桿，甚至透過貸款增加布局資金。
說真的，觀察各種訊號，我認為目前市場有點過熱了，雖然多頭趨勢還沒結束，但震盪勢必會愈來愈大，就像這幾天台股每天都有100點以上的大波動。
如果投資朋友押注過多資金，甚至開太高的槓桿，就很容易被這種大波動洗出場，甚至是殺低，導致獲利回吐。
值得注意的是，獲利回吐過後，初期鮮少有人會意識到這是自己造成的問題，通常只認為是運氣不好，所以在不甘心的驅使下，可能會押注更多籌碼，甚至開更高的槓桿，想把失去的賺回來，陷入惡性循環。
總之，市場真的是最好的老師，這位老師會教我們怎麼控制自己的資金和槓桿。
例如，當你押注過大，碰到大波動時，晚上開始睡不好，心情受到影響，你就該意識到，這是自己該調整部位的訊號。
否則，這種操作方式必然會適得其反，只是許多投資人認清現實時，往往已經吞下不少虧損。
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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