奇偶、中環、群電、炎州、龍巖手握大筆台積股票 業外收益豐

台積電（2330）股價4日一舉衝破千元大關，躋身千金股，引領台股再創新高，奇偶、中環、群電、炎州、龍巖先前大舉買進台積電，持有台積電股票都上百張起跳，以龍巖握有1,061張台積電股票最驚人，上季業外大進補。

龍巖持有台積電投資效益驚人，帳面增值逾2億元。龍巖過去曾因精準進出台積電，被喻為「最強操盤手」，近期台積電股價大漲，龍巖再進補，據第1季財報，龍巖目前持有1,061張台積電股票，帳面金額8.26億元，換算每股約779元，以台積電昨日收盤價1,005元計算，帳面增值約2.39億元。

龍巖第1季稅後純益4.34億元，年增78％；每股純益1.03元。龍巖指出，持續資本投入創造同業進入障礙及增加未來獲利空間。此外，老年化人口為生命服務產品帶來成⾧動能，持續利用新科技創新服務及公司營運多角化經營。

炎洲也是持股台積電的大戶之一。根據炎洲日前公告，近一年來取得台積電股票458張，每股價格656.17元，總交易總金額約3億元。另外，迄目前為止，累積持有台積電284張，交易金額約2億元。簡言之，以炎洲持有台積成本來看，潛在獲利幅度逾五成。

安控廠奇偶受惠轉投資台積電加持，法人預期，第2季來自業外金融資產評價大增，獲利有望超越首季，有望連兩季創新高，累計今年上半年將賺逾半個股本入袋，超越去年全年。

奇偶不評論法人預估的財務數字。依據財報顯示，目前奇偶持有台積電逾950張。奇偶今年首季稅後純益2.32億元，年增1.59倍，為單季新高，每股純益2.59元，其中，來自金融資產評價利益約1.76億元，主要為持有台積電及鴻海等，加上匯兌收益挹注，單季獲利攻新高。依昨天台積電收盤價1,005元估計，累計至3月底779元至今，波段漲幅達29%，上季業外獲利大進補。

中環在今年6月11日公告，今年5月10日至6月11日處分台積電持股360張台積電，每單位價格為856.82元，交易總金額達3.08億元，處分利益達1,651萬元。在本次交易完成後，中環仍有105張台積電股票，將同步坐擁豐厚的業外評價收益。

（記者吳凱中、徐牧民、朱曼寧、劉芳妙）