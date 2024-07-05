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台積期現貨每檔價買賣差變5元 市場聲音：權王股票該分割了

經濟日報／ 記者尹慧中王皓正蔡靜紋／台北報導
台積電昨日站上千元後，「台積電股票該分割了」的議題再次浮出檯面。記者林俊良／攝影
台積電昨日站上千元後，「台積電股票該分割了」的議題再次浮出檯面。記者林俊良／攝影

台積電（2330）昨（4）日站上千元，期現貨每檔價格差距變成5元，每檔波動影響台股大盤與期指變動約40點，使得「千金權王」反而成為讓大盤與期指劇烈震盪、甚至讓有心人控盤與套利的工具，也讓「台積電股票該分割了」的議題再次浮出檯面。

對於股票分割議題，台積電昨天表示，公司評估並無辦裡股票分割之需要，並強調股價超過1,000元後的交易價格升降單位改變，以及其對其他交易型態可能影響，係屬主管機關對市場交易制度規劃範疇，請向台灣證券交易所洽詢。對此，主管機關證交所高層表示，目前並未討論此議題。

法人圈則關注，台積電占台指權重三成多，漲跌1元影響加權指數與期指約8點，隨著股價上千元，每一檔買賣價差由1元放大五倍至5元，對指數與期指影響擴大至約40點，會嚴重影響衍生的眾多交易型態，特別是在期貨與選擇權部分，股價跳動對應的倍數效果將更放大，恐成為有心人控盤與套利工具。

舉例而言，台積電上千元之後，每一檔價位變成5元，每一次成交無論內外盤波動，都會造成期指與大盤變動約8點，以一口大台期貨成本24.1萬計算，台積電每次有內外盤變動成交影響約40點，等於有8,000元價差，換算瞬間套利／損失空間高達3.3%，若將使操作台積電成為期貨與選擇權獲利的關鍵。

也因此，「台積電股票該分割了」，讓股價回到千元以下，藉此降低內外盤成交跳檔對指數與期指波動影響的討論聲浪再起。惟業內人士分析，台積電股票若要分割，怎麼分割是一大學問。

業內人士分析，依現行台股股票交易跳檔制度，以「一拆成四股」為「最佳黃金分割比率」。舉例來說，現在一股千元的台積電「一拆四」後，每股價格約250元，每檔變動0.5元，波動率0.2%，跳檔影響指數與台指期僅約16點，且愈向500元邁進，跳檔影響率愈低，更能降低對其他商品交易的風險。

業界認為，台積電若股票分拆，將能讓更多小資族參與投資，不過也要留意因此吸走更多台股資金流向台積電，降低其他個股買盤的問題。

另外，台積電在美國也有發行ADR，若股票分拆，ADR表彰普通股方式也將變更，牽涉的規範不僅台灣法令，還有美國。

台積電表示，由於台灣交易市場已經開放股東得於盤中進行零股交易，故現階段公司評估並無辦裡股票分割需要。

台積電 股票分割

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