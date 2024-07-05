台股五渦輪 轉動大盤新時代

台積電（2330）昨（4）日大漲26元、收1,005元，躋身千金股之際，也讓台股掛上五顆渦輪引擎（turbo)，包括指數鋸齒狀波動成新常態、護國神山變護國神山群、千金股不再「輕薄」、台股高檔基礎更穩固、資金朝科技權值股靠攏，宣告台股進入升級版新時代。

進入千金股的台積電對大盤影響力更大，每檔波動價格擴大為5元、影響指數約40點。兆豐投顧董事長李秀利指出，加權指數走勢圖昨天已經出現明顯鋸齒狀，而非以往平滑線圖，就是受到台積電股價影響，往後兩者會更加亦步亦趨。第一金投顧董事長陳奕光也表示，未來台股上下震盪200點至300點將是新常態。

第二是台積電從護國神山、一個人的武林，變成半導體護國群山。李秀利說，台積電上千元，但很多周邊例如封測、設備、CoWos等在龍頭大哥台積電沒有停下腳步之下，未來也是有比價效應跟漲升空間。這些半導體護國群山不會全面性的上漲，但輪漲絕對是有機會。

第三，改變千金股樣貌。台新投顧副總黃文清表示，以台積電如此大的股本，但卻能有高獲利、高EPS、高成長的優勢，跟過去看到的千金股普遍股本小、高成長、具個別利基，有很大的不同；再則，AI商機及潛力，仍受到投資人高度喜好，台積電有更多的未來期待。

第四，給台股更穩固的基礎。李秀利分析，台積電等於有定錨的效果。台積電每上漲100元，加權指數就上漲近800點，而且還會帶動其他護國群山股價上漲，因此實際上帶動指數上漲的幅度可能超過千點。而且台積電帶起的不僅是半導體，還有AI族群，在AI趨勢沒有停止成長之下，指數在23,000點的基礎上，更有向上攻高的底氣。

第五，以後台股資金可能會更集中在有前景的科技權值股，統一投顧董事長黎方國表示，對照美股S&P500，其實也是重者恆重，漲勢都集中在特斯拉以外的六巨頭（Mega6）之上；台股也是科技股占比高，深受美股影響，未來結構會更接近美股。