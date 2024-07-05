台股千金俱樂部衝上19檔 法人點名這四檔也有機會

台積電（2330）、華城、亞德客-KY加入千金俱樂部，台股昨（4）日首度出現19千金。法人看好台積電股價將持續向上，有機會挑戰1,281元，同時點名材料-KY、雙鴻、保瑞、譜瑞-KY等四檔個股將挑戰成為千金股，引領台股出現24千金。

台積電昨日股價漲26元、收1,005元；重電股華城也大漲45元、亞德客-KY漲22元，同步突破1000元大關，都收在1,015元，一天新增三檔千金股，在台股相當罕見。

千金股概況

站上千元之後的台積電股價走勢倍受股民關注，知名前外資分析師、科克蘭資本董事長楊應超表示，輝達（NVIDIA）、台積電等AI股目前「股價有點貴，但還是會漲」，因為貴跟漲跌是兩回事。

國泰投信董事長張錫表示，以台積電今年每股獲利預估值推估，目前本益比約25倍，是合理的；但若以明年每股獲利來看，則相對還有空間。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台積電目標價可參考其近期實施庫藏股制度的買回價格，上限訂在1,281元，代表公司認為自己有此價值，而從台積電目前已經買進的庫藏股平均成本約970元來看，相對昨天股價收盤1,050元不遠，因此樂觀看待台積電股價後市。

千金股昨日表現出色，在19千金中，只有兩檔收黑、三檔平盤，其他都上漲。其中，以M31漲停最強勢，上漲120元、收1,330元，世芯-KY及川湖都漲5.8%；但股王信驊跌6.4%最重，祥碩跌5.4%次之。

當下19檔千金股中，仍以電子股為大宗，尤其半導體股更是高價股的主流。至於準千金股，投顧法人表示，材料-KY為化學類股，去年曾站上千元，最近從6月中旬低點806元一路向上，昨日跌9元，收在918元，是最有機會在近期挑戰千元的個股。

另外，三檔個股昨天收在800元以上，也有望成為千金股，包括散熱股雙鴻昨日漲14元、收875元；生技股保瑞昨日跌9元、收862元。

半導體股譜瑞-KY年初仍是千金股，但3月之後跌落千元以下，主要是因為需求放緩及競爭加劇，昨日則跌2元，收在835元。