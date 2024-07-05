全球總體經濟三大焦點、三黑天鵝 法人緊盯

台積電股價四日站上千元大關，繼續帶動台股向上衝，台股後市和未來整個總體經濟面是否繼續支持台股，市場高度關注，富邦投顧董事長蕭乾祥昨預期，下半年台股指數區間可望在二萬點到二萬三千八百點間，投資首選為ＡＩ供應鏈，及新政府五大信賴產業的半導體、軍工及綠能儲能領域。

富邦金控昨舉辦「富邦財經趨勢論壇」，針對全球經濟前景、日圓以及台股展望提出看法。蕭乾祥指出，今年上市櫃公司獲利估約三點五兆元，年增率達百分之廿。對於後市市場關注面向，包括政經四大焦點「美國降息、歐元區經濟、日本結束負利率、中國房產問題」，產業趨勢則有「雲端投資、液冷散熱、缺電問題、邊緣ＡＩ、人形機器人與低軌衛星」、潛在四個風險「地緣政治、川普當選、異常氣候、商用不動產」。

總經變數上，富邦金首席經濟學家羅瑋分析，有三大焦點需關注，包括Fed貨幣政策、地緣緊張情勢、美國總統選情，他也提醒，可先留意全球企業何時開始加速回補存貨，Fed維持「Higher for Longer」貨幣政策多久，由於地緣政治緊張情勢及美國總統選情發展下，對全球經濟與金融市場仍需保留一定程度戒心。羅瑋也示警，新興市場國家，特別是巴西、墨西哥、智利、印尼、南非等五個國家，必須特別留意股市已漲過頭，或政治局勢動盪等變數。

另外，渣打銀行昨也舉辦下半年全球市場展望，財富管理處投資策略部主管劉家豪認為，未來一年的國際市場主要有三隻新的黑天鵝，包括：一、聯準會太晚降息，導致經濟硬著陸；二、美國發生停滯性通膨；三、中國大陸經濟更差。

至於近期日圓匯率貶值的情況？羅瑋認為，市場對川普當選的預期愈來愈濃厚，牽動新興市場尤其是和美國較敵對的國家對「非美資產」布局，聯準會降息前可能縮短美日利差，至於日本政府何時出手阻貶？羅瑋則判斷，有二種情境，一種是美國聯準會九月降息，另一則是市場放空日圓力量，都將使日本政府出手。