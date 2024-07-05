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魏哲家14個月投報率1.5倍

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
台積電董事長魏哲家。路透
台積電董事長魏哲家。路透

台積電股價昨飛越千元大關，市值達廿六兆元，續寫台股市值最高上市公司紀錄，也成為台股十九個千金股一員。股市老手經常建議，投資標的最重要看的是老闆，在台積電身上其實也可印證。

回顧近來大股東投資史，股神巴菲特旗下波克夏（Berkshire Hathaway）在去年五月出脫台積電ADR，當時曾持股高達六○○六萬單位，平均每股出脫價格約折台幣四百八十元到四百九十元間，股神因地緣政治理由出脫，錯失賺逾倍的機會，不過，巴菲特將資金轉進日本，仍獲取豐碩報酬。

另外，董事長魏哲家曾逆勢質押手中一千六百張股票，並在四百元不到的價格買進數百張台積電股票（當時推估均價約三九七點五元)，以台積電昨天收盤價計算，短短十四個月，投資報酬率高達一點五倍，堪稱神操作。

魏哲家今年六月四日股東會結束後正式接任董事長，被問及最佳理財策略，他極力建議買進台積電股票，因為台積電誠信正直、努力，績效又好。還回應「適當時機，會（加碼）！」。事後諸葛看起來，還真的不是單純玩笑話。

卸下董座的劉德音當時也回應小股東「股價高了是否會進行分割？」提問，他答，台積電股價並不高，財務部門也補充說，因台股有零股交易，不考慮分割。現在也看到「誠信、正直」。

大股東國發基金持有十六點五三七億股，市值達一點六五兆元，今年來增加六千七百三十億元，是大贏家。經營團隊除魏哲家身價暴漲外，有二十二人持股超過百張，身價也上億元。

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