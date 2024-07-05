台股紅通通 寫六大驚奇！土洋法人全面買超「積」情演出

土洋法人全面買超，台股昨（4）日「積」情演出，由台積電領軍站上千元，帶動電傳金齊漲，以大漲350點，收23,522點創歷史新高，寫下六驚奇。法人認為，台股後市受台積電影響變大，預期盤勢仍將震盪向上，近期可觀察大立光及台積電法說、美股及外資動向。

美股主要指數3日漲多於跌，以費城半導體大漲1.9%最強，那斯達克指數則漲0.8%。台積電ADR狂漲3.8%，昨日台積電開盤就跳空站上1,000元，加權指數一度衝到23,571點的盤中歷史新高，終場仍上漲350點（1.5%），收在23,522點歷史新高，漲停家數多達54檔，主要集中於昇陽半導體、辛耘等台積電概念股、羅昇等機器人概念股。台股成交量比前一日增加9%，達5,499億元，為6月21日6,510億元以來新高。

三大法人昨日同步站在買方，合計買超413.9億元。其中，外資買超363.3億元，連二買；投信買超40.6億元，連四買；自營商買超9.9億元，連二買。八大公股行庫券商逢高調節16.7億元。

台股昨日寫下六驚奇。首先是加權指數創新高，帶動集中市場市值同創新高，登上75.2兆元。今年以來，台股大漲31.1%，不但高居亞股第一，在全球主要指數中僅次於費半指數35.3%漲幅。

其次，櫃買指數昨日漲0.68點，收277.31點，為2000年6月17日279.77點以來新高，市值衝到6.9兆元，指數連五紅，市值也連五日改寫新高。集中及櫃買市場市值合計82.1兆元，同創新高。

第三是電子類股指數創歷史新高，昨日漲24.26點，收1,270.27點。第四是金融指數漲1.78點，收2,081.73點，是1990年4月12日收盤2,131.94點以來高點。

第五是台積電昨日盤中一度衝上1,010元的盤中史上最高價，終場大漲26元，收在1,005元歷史新高，市值26.06兆元也改寫新高，占大盤比重提高到34.82%，接近歷史高點2021年1月21日的35.58%。

第六是台積電、華城、亞德客-KY加入千元俱樂部，台股史上首見19千金。

台股驚驚漲，法人樂觀審慎看後市。富邦投顧董事長蕭乾祥預估台股區間在20,000至23,800點。而群益投顧董事長蔡明彥、凱基投顧董事長朱晏民也認為，台股這波一鼓作氣，底部愈墊愈高，目前年線乖離率已到22.9%，如果衝到25%就要小心。短期可觀察大立光法說對蘋概股的影響、台積電法說等。