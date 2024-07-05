台積電「大象跳舞」股價登千元 創辦人張忠謀提前收生日禮

台積電（2330）在周三ADR勁揚3.86%、個股期夜盤領先站上千元激勵下，昨（4）日股價再次展現「大象跳舞」之姿，第一盤即以1,000元開出，首度躋身千金股，盤中一度攻上1,010元天價，終場漲26元或2.65%、收1,005元，為歷來收盤最高價，市值達26兆646億元，同寫新猷。

全台股民都在昨天9時台股開盤，同步見證台積電攻上千元的歷史性一刻。台積電股價站上千元，提前給了7月10日生日的創辦人張忠謀一個生日大禮。台積電走勢勢如破竹，貢獻大盤漲點約213點，引領加權指數大漲350點，以23,552新高點位收市。

台積電股價突破千元

外資昨天擴大買超台積電1.19萬張，連兩買，三大法人合計買超1.38萬張。外資買超是推升台積電股價攻破千元最大推手，並使得台積電成為台股第19檔千金股。統計昨天台積電收盤仍有高達2,153張掛單1,000元內盤買單未成交，多頭力挺權王站穩千元大關的企圖心濃厚。

台積電預定18日召開法說會，並且以實體會議舉辦，是董事長魏哲家接棒後首場以董座身分主持的法說會，法人關注2奈米以下先進製程進度、半導體產業市況動態、未來幾年資本支出走勢等議題。魏哲家將在法說會上釋出第3季營運展望，法人看好，台積電第3季美元財測有望挑戰歷史新高紀錄。

另一方面，台積電報價議題一直是外界關注焦點。魏哲家日前在股東會後受訪拋出「已和客戶反映台積電價值」的說法，雖然他並未直接說出「漲價」兩字，但「反映價值」這句話引來想像空間。

對於外界預估將漲價議題，台積電在6月6日強調，「台積的定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，我們會持續與客戶緊密合作以提供價值。」

業界人士分析，「反映台積電價值」無法直接和「全面漲價」畫上等號，反映價值仍需考慮不同技術、不同客人規模，以及不同的採購等情況。不過確實台積電3奈米產能目前相當搶手，而且供不應求。

業界盛傳，台積電的非蘋晶片客戶近期傳出醞釀漲價20%，市場再度聯想台積電2025年有望調高報價，並傳出台積電最先進的3奈米2025年醞釀漲價5%左右，5奈米也有望反映生產成本提高而調高報價。業界分析，台積電近一個月至少已傳出三次3奈米先進製程將於2025年漲價的消息，顯示各界對台積電3奈米最先進製程的重視。