零股撮合縮至5秒 12月2日上路

台股指數創新高，高價股投資讓小資族進場門檻更高，也放大零股交易需求，對此，證期局將大舉縮短撮合間隔時間，零股交易將再從現行的一分鐘，縮短至五秒鐘，今年十二月二日上路。

據最新統計，零股交易量今年前五月日均值為五十點八五億，和去年同期的十九點九一億元，成長百分之一五五。自盤中零股制度推出至一一三年五月底，上市櫃盤中零股日均值為二十三點三八億元，盤中零股制度實施前，盤後上市櫃零股日均成交金額二點二三億元。

此外，成交戶數也大量成長。上市櫃零股成交戶數分別增至一百二十一萬戶、二百二十九萬戶，成長幅度最大為三十歲以下族群。

金管會表示，縮短撮合間隔時間可提升盤中零股交易效率，預期本次縮短盤中零股撮合時間至五秒鐘將更進一步促進盤中零股流動性。