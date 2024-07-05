台股再刷新高 台積登千金股

台股加權股價指數四日再刷新高，台積電、華城同日突破千元大關，其中，最受市場關注的莫過於台積電股價跳空以千元開盤，並以一○○五元收盤，上漲二十六元，漲幅百分之二點六六，站穩千元大關，市值突破廿六兆元。綜合來看，台股昨一口氣秀了指數、市值、千金股家數、台積電股價、市值等五大亮點。

台積電強勢表態帶動台股指數跳空開高走高上漲三百五十點，以二萬三千五百二十二點作收，盤中與收盤均創新高，漲幅百分之一點五一，成交量五千三百五十億元，台股市值也創新高，進逼七十五兆元大關。台積電上千元之後，台股天花板被拉高，分析師認為，台股有類股輪動機會，並且確認ＡＩ產業趨勢沒有結束，之前只是漲多後被調節。

資深分析師許博傑表示，台積電成為千金股，最顯著的改變，就是股價漲跌一檔從一元變成五元，價格跳動一次就是五元，影響台股將約四十點，對交易型態產生重大影響，股價只要漲一檔，台股指數瞬間灌進四十點，價跌一檔，大盤瞬間流失四十點，指數瞬間變化大，投資人心理影響也會加劇。

第一金投顧董事長陳奕光提醒，台股未來拉積盤的情況會更加明顯，投資人要有心理準備，台股指數漲跌預測格局也要加大，本來單月振幅一千五百點，現在要放大至二千五百點。

不僅權王台積電攻下新里程碑，被稱為重電之王的華城也被買氣推上千元寶座，華城先前被列為警示股，處置期間至七月四日，出關前股價先衝關，收盤價一○一五元，上漲四十五元，漲幅百分之四點六四，多頭好歡樂。華城擠進千金股，也讓台股寫下十九千金紀錄。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台積電晉身千元股票的時間點比預期來得早，台積電法說會在十八日，根據最近兩季經驗，法說會前一周股價會來到最高點。本次法說，預期將對資本支出、第三季半導體產業與自家營運展望及海外廠進度等進一步說明。