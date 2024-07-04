小資族買高價零股成交更快 12月2日起撮合只需5秒

小資族買高價零股成交更快了。金管會宣布，今年12月2日起，將盤中零股交易撮合間隔時間，從目前1分鐘縮短到5秒鐘，此舉將可提高盤中零股流動性、增進更多投資盤中零股成交機會，也讓小資族買高價零股成交更快速。

據統計，目前61家券商都有做盤中零股交易。各券商都會在12月2日起將系統調整好，迎接盤中零股交易縮短的利多政策。

券商說，目前整張股票是採逐筆撮合，隨到隨撮，交易沒有時間差，但零股交易就算撮合時間從一分鐘，大幅縮短到5秒，還是與整股交易有落差，但已經改善很多，對小額投資人更公平也有鼓勵小額的效果，期待未來應可以比照整股，撮合沒有時間差。

金管會證期局主秘尚光琪坦言，整股和零股撮合方式不同，交易和成交價有差，才會進一步縮短撮合時間，希望藉此可提升零股流動性、也可以提高成交機會。

金管會是在2020年10月26日起開放盤中交易零股，在2022年12月19日起將盤中零股交易撮合時間從3分鐘縮短到1分鐘，更預計在今年12月2日起再進一步縮短到5秒鐘。

據金管會統計，2020年推出盤中零股交易到今年5月底止統計，上市櫃盤中零股日均成交額已攀升到27.77億元（上市23.38億元、上櫃4.39億元），較實施日前上市櫃零股日均成交額2.77億元（上市2.23億元、上櫃0.54億元），大增了9倍。

上市櫃零股成交戶數更從67萬戶（上市32萬戶、上櫃35萬戶），大增到350萬戶（上市121萬戶、上櫃229萬戶），成長了4.2倍。

成長幅度最大者是30歲以下的年輕族群，其中上市零股交易的30歲以下占比，由21.1%成長至27.91%，上櫃零股的30歲以下占比也從10.31%成長至15.82%，顯示年輕人投入資本市場比率明顯提升。