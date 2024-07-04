櫃買攜手勤業眾信辦宣導說明會 推動優質企業上（興）櫃

櫃買中心為協助更多優質企業上（興）櫃，與勤業眾信聯合會計師事務所共同於7月4日在臺中舉辦「上（興）櫃宣導說明會」，透過直接面對面之溝通，協助公司及早了解申請上櫃相關作業，俾利順利進入資本市場。

櫃買中心總經理李愛玲表示，櫃買中心成立至今已邁入30周年，迄今已扶植超過2,500家中小規模公司進入資本市場，獲得世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所。截至6月底，上櫃掛牌家數已有825家，市值達到6兆8千多億元，超過100億元者計有144家，其中更有八家上櫃公司市值已突破1,000億元，顯見櫃買中心透過分階段育成企業之多層次市場，使處於各個成長階段之企業藉以壯大規模及提升競爭力。

此外，櫃買中心是世界交易所聯合會（WFE）正會員，近年股票成交值周轉率均位居WFE正會員前三名，櫃買股票市場流動性佳且櫃買中心商品相當完整，債券市場提供企業更多元的籌資工具，2024年1至5月債券月成交值已位居WFE正會員第四名，可見櫃買市場已成為具備股債雙引擎發展的交易所。李愛玲同時表示，企業進入資本市場首要重點是企業要合規經營，並可透過櫃買市場增加公司知名度及強化公司經營體質與提升資訊透明度，並運用多元化獎酬工具招募及留下優秀人才，增進經營效益及效率以邁向永續經營。

勤業眾信總裁柯志賢則指出，面對全球市場的種種挑戰，臺灣資本市場依然展現出強大的韌性和活力，櫃買指數去年勁揚近30％，漲幅不僅居亞洲之冠，在全球主要證券市場也名列第三，而上櫃公司的趨勢亦呈現出產業多樣化、成長潛力顯著、財務穩健性強、數位轉型加速等特點，顯見櫃買市場的健康發展和深厚潛力。勤業眾信未來將繼續與櫃買中心合作，協助更多優質的企業菁英進入資本市場。

上櫃公司綠茵生技董事長吳嘉峰及保勝光學董事長方幼玲亦出席本次宣導會，分享上櫃過程中面臨的挑戰、經驗及藉由上櫃制度健全，獲得客戶信賴與降低營運風險，且獎酬員工方式更多元及有效，利於匯集人才，另在資金取得及併購策略等運用，益於公司營運規模擴大，此外，上櫃後提升公司知名度，增加更多新客戶認同等效益。

櫃買中心則就企業申請上櫃相關規定、重要審查項目及應注意事項進行說明，並以深入淺出方式從法規遵循、永續發展等不同層面，跟與會的企業高階主管雙向溝通，最後，由勤業眾信風險諮詢服務部黃怡璇資深經理分享企業在近年自動化與AI趨勢下，企業的財務部門應該如何培植與強化自身能力，並應用數位化策略，以協助企業著手進行數位轉型。

櫃買中心一直以來自許成為「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」，並將持續積極挖掘各行業隱形冠軍及創新企業，協助其運用資本市場資源擴展營運規模以達永續發展，櫃買中心也將因應產業鏈發展趨勢及國家產業發展政策，加強推動AI供應鏈、數位雲端、資訊軟體及綠能環保等新興及特色產業進入櫃買市場，進而提供投資人更多優質投資標的及形成多元產業掛牌聚落，為資本市場持續注入更多元的動能。