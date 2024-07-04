就市論勢／AI PC、散熱、重電 吸睛

盤勢分析

美國5月通膨報告符合市場預期，核心PCE年增率由2.8%下降至2.6%，降低至2021年3月以來低點，通膨壓力明顯下降，提高市場對9月降息期待。

台股經過上半年強勁走勢後，台股第2季受惠基本面優於預期及AI需求強勁震盪走高，評價雖還沒有到歷史泡沫時期水準，但並不特別便宜，除非企業獲利持續上修，否則台股在指數持續創高後，可能將來回測試股價與基本面是否有脫鉤的風險。

不過，近期包括蘋果公布將推出AI應用服務，亞馬遜計畫在未來十年投資超過1,000億美元打造數據中心，顯示企業認同AI成長趨勢且大幅增加相關投資，整體而言台灣科技產業在AI成長趨勢持續帶動下，未來仍是正向看待。

展望下半年，市場關注焦點將因美國大選即將來臨，聚焦在總體經濟及產業政策接下來的變化。中國大陸6月PMI疲弱，預期各企業將為7月舉行的中共三中全會預留銀彈以支持國家政策，預估7月製造業PMI將因即將進入歐美銷售旺季開始攀升，加上美國大選川普民調領先，市場擔憂川普當選後全球貿易戰惡化，恐有提前拉貨效應。

投資建議

就產業面說，持續看好AI相關供應鏈與半導體先進製程，下半年因應用面增加，AI PC及加了AI功能的蘋果新款iPhone手機將帶動相關供應鏈成長動能。另外，散熱及傳產的重電族群同樣受惠AI需求，持續看好。