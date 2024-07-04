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創「19千金」榮景！台股上市櫃市值突破81兆 台積電市值飆至26兆

中央社／ 台北4日電
台積電股價突破1000元大關，推升台股創高，寫下多項紀錄，包括上市、上櫃市值合計達新台幣81.87兆元，今年來增加逾19兆元，並出現「19千金」的榮景。圖／聯合報系資料照片
台積電股價突破1000元大關，推升台股創高，寫下多項紀錄，包括上市、上櫃市值合計達新台幣81.87兆元，今年來增加逾19兆元，並出現「19千金」的榮景。圖／聯合報系資料照片

台積電股價突破1000元大關，推升台股創高，寫下多項紀錄，包括上市、上櫃市值合計達新台幣81.87兆元，今年來增加逾19兆元，並出現「19千金」的榮景。

台股上市指數今天開高走高，收在23522.53點，上漲350.1點，漲幅1.51%；上櫃指數雖然開跌，不過震盪收高，收在277.31點，上漲0.68點，漲幅約0.25%。上市指數今年來勁揚5591.72點，漲幅達31.18%；上櫃指數上漲43.3點，漲幅約18.5%。

上市公司總市值單日增加1.11兆元，攀升至74.96兆元，今年來增加18.12兆元；上櫃公司總市值單日增加168.66億元，至6.9兆元，今年來增加1.11兆元。上市櫃公司市值合計達81.87兆元，今年來增加19.23兆元。

隨著台積電股價攀高至1005元，躋身「千金股」之列，華城和亞德客-KY同步突破1000元大關，雙雙收在1015元，台股創下「19千金」榮景。

台積電市值突破26兆元，攀升至26.06兆元，今年來市值大增10.68兆元，貢獻大盤3352點，約占上市指數漲點的6成，是推升大盤強勢創高的最大動能。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台積電將於7月18日召開法人說明會，市場高度期待台積電將釋出正面訊息，吸引熱錢搶進，推升股價及大盤指數創高。台積電短期仍將是市場關注的焦點，後續表現可能持續牽動台股走向。

台積電 台股

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