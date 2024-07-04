台積電突破千元大關！外資買超362億元 前10名搶進高息ETF居多

台積電股價突破1000元大關，帶動台股今天上漲350.1點，收在23522.53點，創下新高。外資買超新台幣362.21億元，創6月20日以來新高，買超前10名以高息ETF居多。

台積電今天股價突破1000元大關，終場收在1005元。台股今天在外資、投信及自營商三大法人持續同步買超推升下，指數開高走高，終場收在23522.53點，上漲350.1點，成交值5350.77億元。外資及陸資買超362.21億元，投信買超42.51億元，自營商買超9.92億元；三大法人合計買超414.64億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超元大台灣價值高息（00940）最多，達9萬3243張；外資還買超統一台灣高息動能（00939）3萬7587張，居第4名；復華台灣科技優息（00929）1萬8048張，居第9名；群益台灣精選高息（00919）1萬4504張，居第10名。

外資其餘買超前10名還有鴻海、聯電、群創、中石化、華通及玉山金。外資買超台積電1萬1913張，居17名。

外資賣超前10名有中信金、開發金、長榮航、泰金寶-DR、遠傳、台灣大、仁寶、訊舟、陽明及錸德。

法人表示，外資自6月21日以來對於台股持保守態度，呈現賣多買少的情況，在投信買超支撐下，指數維持高檔整理，今天隨著外資大舉回補，台股一舉創高。值得注意的是，外資台指期淨空單2萬5626口，面臨遭到軋空的窘境。