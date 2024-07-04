快訊

連2次車禍…17歲少年凌晨國道遭撞命危 下午搭救護車轉院又遭撞

占大盤權重高 股價破千恐「不得不分割」？台積電晚間說話了

騙小姊妹下水溺斃…狠母涉殺人罪聲押禁見 家屬神情憂傷不發一語

台積電突破千元大關！外資買超362億元 前10名搶進高息ETF居多

中央社／ 台北4日電
台積電股價突破1000元大關，帶動台股今天上漲350.1點，收在23522.53點，創下新高。外資買超新台幣362.21億元，創6月20日以來新高，買超前10名以高息ETF居多。示意圖。中央通訊社
台積電股價突破1000元大關，帶動台股今天上漲350.1點，收在23522.53點，創下新高。外資買超新台幣362.21億元，創6月20日以來新高，買超前10名以高息ETF居多。示意圖。中央通訊社

台積電股價突破1000元大關，帶動台股今天上漲350.1點，收在23522.53點，創下新高。外資買超新台幣362.21億元，創6月20日以來新高，買超前10名以高息ETF居多。

台積電今天股價突破1000元大關，終場收在1005元。台股今天在外資、投信及自營商三大法人持續同步買超推升下，指數開高走高，終場收在23522.53點，上漲350.1點，成交值5350.77億元。外資及陸資買超362.21億元，投信買超42.51億元，自營商買超9.92億元；三大法人合計買超414.64億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超元大台灣價值高息（00940）最多，達9萬3243張；外資還買超統一台灣高息動能（00939）3萬7587張，居第4名；復華台灣科技優息（00929）1萬8048張，居第9名；群益台灣精選高息（00919）1萬4504張，居第10名。

外資其餘買超前10名還有鴻海、聯電、群創、中石化、華通及玉山金。外資買超台積電1萬1913張，居17名。

外資賣超前10名有中信金、開發金、長榮航、泰金寶-DR、遠傳、台灣大、仁寶、訊舟、陽明及錸德。

法人表示，外資自6月21日以來對於台股持保守態度，呈現賣多買少的情況，在投信買超支撐下，指數維持高檔整理，今天隨著外資大舉回補，台股一舉創高。值得注意的是，外資台指期淨空單2萬5626口，面臨遭到軋空的窘境。

ETF 三大法人 台積電 台股 外資 自營商

延伸閱讀

台積電晉升千金股 相關半導體ETF可望連帶沾光

台股上漲350點 三大法人買超414億元

驚人市值曝光！台積電成「最重千金股」 其餘18家千金股加起來不敵他

台股一日喜添兩檔千金股！台積站穩千元價位 大盤指數衝高再改寫歷史

相關新聞

台股一日喜添兩檔千金股！台積站穩千元價位 大盤指數衝高再改寫歷史

台北股市4日一開盤就迎來添金的高光時刻，醞釀登高多日的台積電（2330）股價以千元開盤，並以1005元收盤，上漲26元，...

台股再刷歷史新高！勁揚350點收23,522點 台積電躋身第19千金股

台股、台積電（2330）4日雙雙再刷新歷史新高。台股盤中最高達23,571.82點，終場收23,522.53點，漲350...

台積電突破千元大關！外資買超362億元 前10名搶進高息ETF居多

台積電股價突破1000元大關，帶動台股今天上漲350.1點，收在23522.53點，創下新高。外資買超新台幣362.21...

櫃買中心攜手富邦證券 舉辦「半導體產業日」獲熱烈迴響

櫃買中心於7月4日與富邦證券共同舉辦「半導體產業日」法人說明會，邀請三家優質上櫃公司進行七場次的會議，吸引近百人次的內外...

小資族投資高價股利多！12月2日起股票撮合間隔從1分鐘「縮至5秒鐘」

台股大盤指數衝破23000點的同時，高價股的投資讓小資族進場門檻更高，也放大零股交易的需求，對此，證期局再放送小資族交易...

台股上漲350點 三大法人買超414億元

在台積電（2330）、鴻海（2317）的貢獻下，台股4日向上跳空大漲，終場收在23,522.53點，上漲350.1，漲幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。