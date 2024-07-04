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櫃買中心攜手富邦證券舉辦「半導體產業日」獲熱烈迴響

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
7月4日「半導體產業日」櫃買中心副總經理李淑暖（左五）、富邦證券總經理郭永宜（右五）、家登營運長沈恩年（左四）、廣穎董事長陳慧民（右四）、世界先進法人投資關係部經理劉貞芸（左二）合影。櫃買中心／提供
7月4日「半導體產業日」櫃買中心副總經理李淑暖（左五）、富邦證券總經理郭永宜（右五）、家登營運長沈恩年（左四）、廣穎董事長陳慧民（右四）、世界先進法人投資關係部經理劉貞芸（左二）合影。櫃買中心／提供

櫃買中心於7月4日與富邦證券共同舉辦「半導體產業日」法人說明會，邀請三家優質上櫃公司進行七場次的會議，吸引近百人次的內外資機構法人踴躍參與，並獲得熱烈迴響。

櫃買中心表示，受邀參加本場法說會的三家公司均為半導體產業領域之績優企業，包括半導體載具及設備製造商家登（3680）、記憶體模組廠商廣穎（4973）以及晶圓代工廠世界（5347），本次為櫃買中心首次與證券商於國內合作辦理法人說明會，由富邦證券洽邀專業投資機構，與上櫃公司以一對多小型座談會形式進行，藉由與上櫃公司間深度交流，機構法人能夠深入了解優質上櫃公司的發展策略、營運動態以及未來布局規劃，現場互動熱烈，為本次活動畫下圓滿句點。

櫃買中心進一步指出，為增進上櫃公司與投資人溝通之管道及頻率，促進投資人瞭解公司營運策略和企業價值，櫃買中心已修章明訂全體上櫃公司自2025年起每年至少辦理一次法人說明會，未來仍將持續提供不同形式的法人說明會或業績發表會，鼓勵上櫃公司與投資人或股東進行交流，增進雙向溝通效率，進而提升公司資訊透明度及能見度。

櫃買中心 法人說明會

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