富邦證券攜手櫃買中心舉辦「半導體產業日」 吸引機構投資人近百人參與

隨著AI浪潮崛起，市場關注半導體產業前景。為協助台灣優質上櫃公司提升國際能見度，富邦證券攜手櫃買中心今4日舉辦「半導體產業日」活動，聚焦半導體產業發展。這次活動共進行七個場次，邀請家登（3680）、世界先進（5347）、廣穎電通（4973）三家上櫃公司參與，共吸引壽險、投信及資產管理公司等機構投資人近百人參加，現場互動熱烈。

富邦證券總經理郭永宜表示，富邦證券2023年10月與櫃買中心聯手在香港舉辦「2023台灣企業日」，成功吸引海外機構投資人對台灣資本市場重要產業的關注；2024年4月又與櫃買中心於越南舉辦說明會，協助當地台商企業對台灣資本市場有更進一步的瞭解。這次富邦證券再度與櫃買中心合作，首度在台舉辦「半導體產業日」活動，為投資人提供一個交流平台，加深機構投資人對台灣上櫃公司企業的瞭解，期待為台灣資本市場挹注資金動能。

櫃買中心指出，這次為櫃買中心在國內首次與證券商合作，以一對多座談會形式辦理法人說明會，與會的機構投資人反應熱烈，對這次與會的公司展現出高度興趣。櫃買中心未來將持續提供不同形式之法人說明會，鼓勵上櫃公司與投資人或股東即時交流，增進雙向溝通效率。