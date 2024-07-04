小資族投資高價股利多！12月2日起股票撮合間隔從1分鐘「縮至5秒鐘」

台股大盤指數衝破23000點的同時，高價股的投資讓小資族進場門檻更高，也放大零股交易的需求，對此，證期局再放送小資族交易零股利多，再大舉縮短撮合間隔時間，證期局今日宣布，為提供小資族多元參與資本市場管道，零股交易將再從現行的1分鐘，縮短至5秒鐘，將自今年12月2日上路。

證期局指出，109年10月26日開放盤中交易零股方式，以降低投資人門檻，增進更多投資人於盤中時段交易零股機會，並為提升盤中零股市場流動性，自111年12月19日起盤中零股交易撮合間隔時間，由3分鐘縮短至1分鐘，如今，為進一步增加投資人成交機會，預計自今年12月2日起，將盤中零股交易撮合間隔時間，由1分鐘縮短至5秒鐘，目前有61家券商都有開放作盤中零股交易，幾乎全體券商65家都有該業務，在12月2日之後，零股交易不論是撮合間隔時間或資訊揭露時間，都是5秒

據證期局最新統計，零股交易量今年前五月的日均值為50.85億，和去年同期的19.91億元，成長155%。證期局統計也顯示，自盤中零股制度109年10月推出至113年5月底，上市櫃盤中零股日均值為23.38億元，占比0.75%；4.39億元、占比0.56%，而盤中零股制度實施前，即109年1月至9月，盤後上市櫃零股日均成交金額2.23億元、占比0.12%、0.54億元、占比0.11%，日均成交值成長約948%、713%。

此外，成交戶數也大量成長，反映出零股交易的需求大增。統計也顯示，上市櫃零股成交戶數由32萬戶增加至121萬戶、35萬戶增加至229萬戶，成長幅度高達283%、551%，其中，成長幅度最大為30歲以下族群，占比由21.10%成長至27.91%、10.31%成長至15.82%，顯示年輕人投入資本市場比率明顯提升。

金管會表示，盤中零股交易制度逐步精進優化，按盤中零股自111年12月19日縮短撮合時間至1分鐘後迄112年12月底止，較撮合3分鐘期間（109年10月26日至111年12月16日），上市櫃盤中零股較整股成交價差縮小幅度達24.39%、19.62%，顯示縮短撮合間隔時間可提升盤中零股交易效率，預期本次縮短盤中零股撮合時間至5秒鐘將更進一步促進盤中零股流動性，增進更多投資盤中零股成交機會。