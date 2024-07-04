台股上漲350點 三大法人買超414億元

在台積電（2330）、鴻海（2317）的貢獻下，台股4日向上跳空大漲，終場收在23,522.53點，上漲350.1，漲幅1.51%，成交量增至5,350.77億元，三大法人買超414.6億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超362.2億元，投信買超42.51億元，自營商買超（合計）9.91億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.83億元，自營商（避險）買超14.75億元。

台積電今以1,000元跳空開高，一度上漲至1,010元，收在1,005元，漲幅2.66%，創下歷史天價。重電股王華城（1519）也一舉站上千元，收1,015元，也帶動重電族群一同上漲，中興電（1513）大漲逾7%，重回200元關卡。機器人概念股也漲勢兇猛，羅昇（8374）、慧友（5484）、穎漢（4562）、盟立（2464）、昆盈（2365）都漲停鎖死。