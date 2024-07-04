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驚人市值曝光！台積電成「最重千金股」 其餘18家千金股加起來不敵他

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股4日在台積電（2330）、鴻海（2317）的大漲帶動下，上漲350.1點，收在23,522.53點，創下歷史新高。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股4日在台積電（2330）、鴻海（2317）的大漲帶動下，上漲350.1點，收在23,522.53點，創下歷史新高。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台股4日在台積電（2330）、鴻海（2317）的大漲帶動下，上漲350.1點，收在23,522.53點，創下歷史新高。其中台積電正式突破千元大關，收1,005元，晉升千金股，市值也衝高至26兆。統計光台積電一家市值就超越其他18家千金股的市值總和。

台積電今以1,000元跳空開高，一度上漲至1,010元，收在1,005元，漲幅2.66%，創下歷史天價，也躋身千金股的行列。統計台股目前共有19千金，由高至低分別為信驊、大立光、緯穎、力旺、世芯-KY、祥碩、旭隼、創意、嘉澤、弘塑、聯發科、川湖、M31、鈊象、健策、穎威、華城、亞德客-KY和台積電。

台積電成為千金股的一員，千金股俱樂部中，如以市值來排名，台積電為第一，市值來到26.06兆元。第二名聯發科市值為2.19兆，第三名由緯穎拿下，為0.47兆元。

除了台積電和聯發科以外，其餘千金股市值均不及1兆元，而台積電以外的18家千金股市值總計為5.28兆，仍遠小於台積電一家的市值。

台積電先進封裝接單也再傳喜訊，業界傳出同樣隸屬台積電先進封裝平台的SoIC首次獲蘋果採用，將用於M系列晶片與下世代AI伺服器晶片，搭配2奈米製程生產，預計2025年放量。

台積電將於18日舉行法說會，美系外資認為台積電在生成式AI需求擴大，及先進製程強勢的領先技術帶動下，將驅動毛利率持續走升、獲利能見度持續強勁，估計2024至2028年EPS各為40.14元、53.27元、60.75元、69.5元、80.23元，因此給予「買進」評等，目標價看1,070元。

千金股市值排行。經濟日報／製表
千金股市值排行。經濟日報／製表

台積電 台股 聯發科

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