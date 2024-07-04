台股一日喜添兩檔千金股！台積站穩千元價位 大盤指數衝高再改寫歷史

台北股市4日一開盤就迎來添金的高光時刻，醞釀登高多日的台積電（2330）股價以千元開盤，並以1005元收盤，上漲26元，漲幅2.66％，站穩千元大關，台積電強勁表現帶動台股加權股價指數跳空開高走高上漲350點，以2萬3522點作收，漲幅1.51％，成交量5350億元。

台股今天值得記錄，不僅權王台積電攻下新的里程碑，被稱為重電之王的華城（1519）也在上午11時被買氣推上千元寶座，收盤價1015元，上漲45元，漲幅4.64％，台股一天誕生兩千金，多頭好歡樂。

台股加權股價指數盤中最高來到2萬3571點，收盤2萬3522點，雙雙再次改寫歷史紀錄，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台積電晉身千元股票的時間點比預期來得早，台積電本季法說會在18日，根據最近兩季經驗，法說會前一周股價會來到最高點。

資深分析師許博傑表示，台積電上千元之後，台股天花板被拉高，代表台股有輪動機會，其次確認AI產業趨勢沒有結束，只是漲多後被調節，外資近日調節大型股，台匯也貶，外資在此處偏空，但內資有力撐盤。

許博傑指出，台積電占台股權重約31％，股價上千元之後，股價漲跌報價從1元變成5元，一次影響台股37、38點，台積電股價只要漲1檔，台股指數瞬間灌進37點，台積電股價跌1檔，大盤指數瞬間流失37點，大盤指數瞬間變化大，對投資人心理影響也會加劇。

台積電18日法說在即，法人看好營收增幅可望超越市場預期，因為AI晶片需求強勁。蔡明翰表示，第三季蘋果iphone新機上市，以及輝達GB200的題材動能，不用擔心台積電目前股價位階𤉁太高，因為台積電真正的利多是明年獲利的爆發，投資人可以維持樂觀看法，但最難的還是切入點的選擇問題。台積電供應鏈也跟起舞，期待18日的法說，半導體設備股股價近日也各有表現。