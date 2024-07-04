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聯發科將挑戰1,400元大關 兩家外資喊目標價1,588元、1,550元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
聯發科。記者吳康瑋／攝影
聯發科。記者吳康瑋／攝影

聯發科（2454）4日收平盤1,375元，日後有望挑戰1,400元大關。外資摩根士丹利證券（大摩）與瑞銀證券在最新出具的報告中，分別給予「優於大盤」及「買進」評等，目標價喊至1,588元、1,550元。

大摩半導體產業分析師詹家鴻分析，聯發科未來除了受惠AI智慧型手機和AI PC外，透過與安謀（Arm）和輝達（NVIDIA）的合作，可能也讓雲端AI ASIC設計成為更加穩固的成長驅動力。

他指出，聯發科目前除了獲得Arm的智慧相關設備的授權外，同時也加入Arm全面設計（Arm Total Design）生態系，並獲得Arm的Neoverse CSS（運算子系統）的授權，顯見聯發科在Arm的伺服器CPU和NPU設計方面展望亮眼。

不過，雖然聯發科與NVIDIA在雲端AI晶片設計方面的合作尚不明確，詹家鴻推估不排除未來將有「ASIC+GPU」的混合設計。

展望後市，瑞銀亞太區半導體產業分析師林莉鈞表示，除了受惠AI趨勢外，聯發科與NVIDIA的合作將擴展至汽車相關領域、個人電腦等邊緣計算需求也增加。

長期而言，從雲端加速器轉向AI推理計算的過程中，對聯發科來說，雲端ASIC的增長，定製雲端CPU與加速器市場將從2023年的76億美元大幅增長至2028年的450億美元。

Arm IC設計 聯發科

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