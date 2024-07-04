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日圓貶值助漲日股 國內最大日股基金再飆新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
早上開盤後的東證指數最高達到2890.52，是日股史上的最高紀錄。圖為日本銀行（央行）。（路透）【作者：湯淑君，日期：2024-03-19，數位典藏序號：20240316172200227】
早上開盤後的東證指數最高達到2890.52，是日股史上的最高紀錄。圖為日本銀行（央行）。（路透）【作者：湯淑君，日期：2024-03-19，數位典藏序號：20240316172200227】

日股再創新高，帶動國內日股基金飆高。元大投信是目前國內日股基金規模最大者，元大最新統計顯示，日股基金近來規模已經飆升到452億，此外每單位的淨值也寫下史上新高紀錄。

元大投信的統計顯示，若日股龍頭基金是以日圓計價，則每單位的淨值來到12.01元，倘若是新台幣計價則來到11.7元，都創下史上新高紀錄。

法人分析，近二周日圓匯率持續貶值，日圓匯率貶破161價位，使投資人更以便宜的日圓來投資日股，亦使得日股基金可說價量齊揚，規模及淨值同步上升。

業界高層指出，日經指數雖然在今年初突破1989年底的高點，超越四萬點，但是日本的東證指數泡沫經濟時代1989年12月18日的歷史高點（2884.80），則是今天早上才突破，早上開盤後的東證指數最高達到2890.52，是日股史上的最高紀錄。

元大日本龍頭企業基金的淨值到昨天下午收盤為止，新台幣級別的淨值也創下歷史新高，至於不受日圓匯價影響的日圓級別的基金淨值，也持續創新紀錄。

野村資產管理公司分析，東證指數的走勢表明市場已經見底，且日本正在走出通貨緊縮，與美國相較，日本股市的估值仍然較低，後續還有上漲空間。

日圓匯率 日股 淨值

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