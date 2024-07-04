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台股漲350.1點

中央社／ 台北4日電

台北股市今天開高走高，收盤漲350.1點，為23522.53點，漲幅1.51%，成交金額新台幣5350.77億元。

加權指數開盤為23360.88點，盤中最高23571.82點，最低23360.88點；不含金融股指數20626.14點，漲340.12點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.46%、食品股漲2.2%、塑化股漲0.58%、紡織股漲1.38%、機電股漲1.97%、造紙股漲0.3%、營建股漲1.52%、金融股漲0.09%。

委買張數2718萬4985張，委賣張數1616萬4206張，成交張數1144萬6499張。

收盤時上漲662家，下跌281家，持平100家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、群創、元大台灣價值高息、開發金、鴻海。

漲幅前5名個股為錸德、麗嬰房、盟立、矽統、晶彩科。

跌幅前5名個股為銘旺科、達方、祥碩、鈺德、矽力*-KY。

個股 金融股

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