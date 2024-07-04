台股再刷歷史新高！勁揚350點收23,522點 台積電晉身第19千金股

台股、台積電（2330）4日雙雙再刷新歷史新高。台股盤中最高達23,571.82點，終場收23,522.53點，漲350.10點、漲幅1.51%，成交金額5,350.77億元。另外，櫃買指數也收紅漲0.2%。台積電收1,005元、漲26元，順利晉身第19檔千金股。

台積電盤中最高價衝上1,010元，漲逾2.6%，再度刷新歷史新高，更突破千元大關。技術面上，台積電目前價位已站上所有短中長期均線、且已形成多頭排列，留意KD指標已達80高檔區以上，而趨勢指標MACD呈現正向動能，並且在零軸上方，顯示上漲趨勢仍強。

在AI族群方面，絕大部分紛紛走揚，包括鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、樺漢（6414）、緯穎（6669）、日月光投控（3711）、健策（3653）、英業達（2356）、廣達（2382）、聯發科（2454）；反觀如高力（8996）、研揚（6579）、智原（3035）、緯創（3231）等紛紛走揚。

其它強勢族群還包括，重電能源族群的中興電、亞力、華城、士電、上緯投控、森威能源、東元等；機器人相關族群的盟立、直得、和樁、鴻海、鴻準、所羅門、廣運、廣明等；再生晶圓的辛耘、昇陽半導體雙攻漲停；光電設備族群的晶彩科、惠特、慧友、京鼎、東捷等，紛紛表現強勢。

統一投顧董事長黎方國表示，美股在過去12年（2012年～2023年）中，7月的那斯達克指數和S&P 500指數有11次上漲，僅有一次下跌。而且，在最近的九年（2015年～2023年）中，這兩個指數在7月份連續9年都呈現上漲趨勢。如此強烈的統計數據顯示，在7月份美股財報公布月，建議投資人要偏多操作。

凱基投顧建議，觀察近期台股盤面結構，金融股大漲創高成為推升台股的助力之一。另外，權值電子股走穩，電子個別族群中的中小型股表現活躍。相關族群可留意，半導體上游設備、半導體封測、太陽能、銅箔基板，短線轉強的記憶體相關、無線網路、連接線器，以及具備6月營收亮眼題材的個股。非金融與電子類股受資金排擠，僅航運業稍可留意，聚焦於貨櫃、散裝與航空。