台北富邦銀行：兩大經濟體+三大AI產業 投資人應掌握的五大投資趨勢

富邦財經趨勢論壇2023年底曾提及美國製造、「錢」進日股、美友岸外包、半導體邁向復甦、生技製藥新藍海等五大投資趨勢。隨著時序進入2024下半年，投資人還可關注那些投資領域？台北富邦銀行副總蔡玉惠於「2024富邦財經趨勢論壇年中場」中表示，投資人可以留意美國及中國兩大陸兩大經濟體及三大AI衍伸的產業，包含美企引領AI、中國新三樣、AI PC元年、電力需求激增、能源轉型等。

全球經濟溫和成長 AI風潮席捲全球，美、中兩大經濟體及AI衍伸三大產業值得關注，2024年上半年以來，主要國家通膨已獲改善，貿易成長開始轉正，全球經濟景氣逐漸獲得好轉。過去兩年全球抗擊通膨期間，對於停滯性通膨和經濟衰退的擔憂並未發生，展現全球經濟活動的韌性。而近期落幕的台北國際電腦展（Computex）中，國內外大廠力推人工智慧（AI）產品與應用，全民莫不對AI風潮朗朗上口，已然成為驅動下一世代產業的主力。

蔡玉惠指出，預估全球景氣在下半年維持溫和成長，美國經濟軟著陸為基本情境。美國勞動市場逐漸降溫，但通膨黏性仍強，聯準會可能還會維持高利率一段時間，預期最快在9月降息，今年降息幅度將落在1~2碼。資產配置上，受益於央行降息，股債均有表現機會，穩健型投資人建議採取股債均衡配置。在此大環境下，投資人2024下半年可關注美國及中國兩大主要經濟體，產業選擇上則可關注AI及其衍伸的三大方向：PC、電力需求以及能源轉型。

趨勢一：美國將在AI時代創造更大競爭優勢

2018~2023年全球歷經美中貿易戰、Covid-19以及俄烏戰爭的干擾，但美國經濟展現出強勁的韌性，在全球前10大經濟體所佔的份額由36.6%攀升至39.6%，對全球經濟影響與日俱增！另外，美國的家庭財富淨值在2024年第1季創下161兆美元的歷史新高，當中68%來自金融資產，快速增長的原因主要受惠AI浪潮，而資產膨脹令美國實體面的消費與經濟更有底氣，形成正向循環。

在進入AI時代之後，AI算力將成為影響國家競爭力的關鍵因素之一，美國政府2022年頒布晶片法案，積極發展AI產業。根據美國半導體協會的預測，在2022~2032的10年間，美國半導體產能將成長達203%，高階製程產能在全球市佔率會達到28%，僅次於台灣，競爭優勢不言而喻。

蔡玉惠指出，隨著美國景氣維持增長、半導體業庫存續朝健康水準發展，標普500企業今明兩年企業獲利增長將逐漸加速，尤其與AI最相關的「通訊」及「科技」產業，盈餘成長動能更是強勁，均有兩位數增長。標普500指數在2024年創下歷史新高，雖然目前預估本益比高於過去20年均值，但在企業獲利穩健增長以及聯準會可望轉趨寬鬆的趨勢下，有利於本益比維持強勢發展。在投資標的選擇上，可以關注通訊及科技相關的ETF與基金，若要避免市場波動則可由多重資產基金切入，都是不錯的選擇。

趨勢二：中國企業華麗轉身 邁向國際舞台

中國大陸市場在近年幾波房地產危機後，整體經濟情勢持續低迷，但以近期數據可觀察到，大陸由之前著重內需的市場逐漸轉往海外市場。至2023年底，大陸5,363家上市企業中，已有64%企業實現海外業務收入，合計年增4.3%，金額達人民幣8.51兆元。大陸製造業本就具備成本優勢，在全球市場景氣逐漸好轉情勢下，企業朝國際化發展成為必然趨勢。

另一重要發現則是2023年大陸高端製造業的出口值達人民幣10.65兆元，占全年出口約72.84%，創下紀錄。其中，電動車、鋰電池、太陽能設備(俗稱「新三樣」)三大產業規模、占比逐年攀升，光2023年出口增長就有約30%達人民幣1.06兆元。

蔡玉惠表示，大陸官方為新三樣產業投入大量資源，希望將其培育為未來成長引擎，根據Bloomberg估算，2023年新三樣占GDP比重約2.5%，2026年將提升為4.2%。另Trendforce預估2027年新能源汽車銷量將為3966萬台，年複合成長率達22%(2023~2027年)，其中，大陸銷量約為1525萬台、占比高達38.5%，保持龍頭地位。依6月25日數據顯示滬深300指數預估本益比約12倍，處於低位，估值相對具有吸引力，預估股利率於6月25日達3%，創下2019年1月以來高位。

在大陸持續祭出刺激政策下，例如，今年11月中旬前將完成發行人民幣1兆元超長期國債，以及下半年降息、降準空間猶存，預計中國股市修正後，在政策刺激下仍將回升。在投資標的上，可擇優投資中國市場相關的ETF、專注在新三樣科技工業為主的基金等。

趨勢三：電腦換機潮將至 AI PC含苞待放

依過去經驗值可發現，電腦每三至五年有一波換機潮，上一波換機潮發生在2020年疫情剛發生時，大量的居家辦公及線上學習等，帶動大量的換機需求，到2024年開始，可以明確感受到疫情後的首波換機潮已經開始，預期2024年全球個人電腦出貨量將恢復正成長，擺脫連續兩年負成長。

此外，全球持續看好AI產業，預計之後將拓展至AI PC上進行邊緣運算，在AI PC加持下，彭博預估，2024~2026年全球商用及消費性電腦將呈現價漲量增。目前AI 伺服器已進入穩定成長階段，預估2025年市值將達到545億美元，占比逾3成。而今年為AI PC元年，多家廠商將推出算力更強、搭載AI應用功能的AI PC，Bloomberg研調預估2027年AI PC滲透率將超過五成，且2026年AI PC出貨量將高於傳統PC。

這波浪潮下，蔡玉惠指出，目前台美AI PC的概念股近一年的股價平均漲幅高於大盤，且彭博預估，美國AI PC概念股中長期獲利動能估可持續成長，今、明、後三年EPS成長率將逐年穩定成長，且較大盤成長力道更為強勁，當前股價漲幅確實具基本面支撐。投資人可以選擇AI PC的相關概念股，無論是台美的混合型基金，或是單獨針對台灣或是美國市場的概念股基金都可考慮。

趨勢四：科技趨勢推動電力需求

無論是目前最夯的AI或是電動車，都需要大量的電力支應，進而推升全球的電力需求。以ChatGPT來說，使用其搜尋的耗電量約為傳統搜尋方式的十倍。近期亞馬遜、微軟、OpenAI等科技巨頭，積極與電力供應商洽談穩電合作協議。而為了地球節能減碳而發展的電動車，據IEA 預估，全球電動車存量將以每年約23%的速度成長至2035年的5.25億輛，電力消耗將從2023占全球總電力需求0.6%的130TWh，大幅躍增17倍至2035年的2200TWh(占總電力需求的6-8%)。

AI相關用電部分，IEA預估，在最佳情境下，2026年全球AI相關用電將倍增至逾1000TWh、相當日本一年用電量，CAGR約22%。而全球將近一半資料中心坐落美國，將加劇其電力短缺壓力。過去十年，美國電力需求平均成長為0%、幾乎停滯，隨AI熱潮推升資料中心用電，以及電動車減碳政策推行，高盛預估2024年，美國電力需求成長將超過2%，可望帶動電力公司投入約500億美元的資本支出。

蔡玉惠表示，投資人除了投資兼具低本益比、防禦特性的電廠等公用事業產業外，亦可關注能提高電力系統運作效率的智慧電網業者，以及能穩定電網、提升電網韌性的儲能概念股，由於缺電成為熱議，年來相關族群股價表現亮眼。另外，由於新一代AI高效晶片的普及應用，將有望大幅降低資料中心的運算成本約48%，業者將更有意願支付更高電費溢價以確保電力供應，有利於經營電力基礎設施等相關公用事業以及智慧電網業者的獲利展望。

趨勢五：能源轉型推動金屬需求

AI及電動車的發展需要大量的電力支應，而地緣政治緊張及俄烏戰爭推動能源危機，全球電力結構加速轉變，多國重視可再生能源發展，提高可再生能源(如水力、風力、太陽能等)及核能的占比。在各個可再生能源中，銅扮演了重要的角色，可再生能源設備的銅使用是化石燃料電廠的二至七倍。且銅是電動車及各項電力設備的必須金屬，隨著電動車、電網基礎設施和資料中心的需求增長，但新銅礦的建設需要10年~15年，預估到2035年，銅礦將供不應求。銅價短期受技術面影響，走勢較為震盪，長期受AI需求崛起，數據中心及電動車產業對銅的需求持續上升，輔以供給面干擾，推升工業金屬銅價及銅礦企業指數。

為了將全球升溫控制在1.5°C，2023年12月，美國、英國等28個國家承諾在2050年前將核電容量增加到2020年水平的三倍。而鈾作為核電廠重要的發電燃料來源，預估到2040年將持續供不應求。且第28屆聯合國氣候變遷大會推動能源轉型趨勢，今年4月全球產鈾大國哈薩克又遭遇80年來最嚴重洪災，以及5月13日美國總統拜登簽署法案，禁止進口俄羅斯濃縮鈾，持續推升鈾價以及鈾礦探勘、開採企業指數。但蔡玉惠提醒，這類金屬相關產品價格波動快且漲跌幅高，建議投資人將此類型產品控制在資產配置的一成以下，較為穩健。

另外在匯市部分，蔡玉惠表示，根據期貨市場預期，美國於2024年9月之前降息機率不高，利差優勢猶存，加上股市仍有可能震盪、引發避險情緒，因此，美元後市並不看淡，有機會重返升勢。歐洲明年經濟前景好轉、但增長仍低於美國，預計歐元仍承受較大壓力；而日本在進行定額減稅與能源補貼結束下，預期下半年通膨風險偏上行，致日本央行或加速利率正常化進程，並傾向於日圓過度貶值時進行干預，將有助弱勢日圓相對抗跌，近期日圓兌台幣創下1993年1月以來的低水位，民眾近期海外旅遊有日圓需求者，可逢低分批配置。