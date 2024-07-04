富邦投顧：台股下半年續強…首選 AI 供應鏈 軍工、儲能受惠政策加持

2024年全球股市熱絡，台股氣勢如虹持續走高，展望下半年，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，美國通膨降幅趨緩，經濟成長數據強勁，市場預期FED降息腳步再延後，但美股企業獲利逐季走揚，隨著雲端服務及AI應用加速成長，2024年標普500企業獲利可望逐季走升。而台灣在外貿復甦帶動經濟下，主計處上修今年經濟成長率至3.94%，來到近十年次高，預估台股指數區間在20,000~23,800點，投資首選為AI供應鏈，同時也可關注新政府政策，五大信賴產業中可留意半導體、AI、軍工，另外綠能儲能也可望受惠。

對於後市展望，蕭乾祥點出市場關注面向，包括政經四大焦點「美國降息、歐元區經濟、日本結束負利率、中國房產問題」，產業趨勢則有「雲端投資、液冷散熱、缺電問題、邊緣AI、人形機器人與低軌衛星」、潛在四個風險「地緣政治、川普當選、異常氣候、商用不動產」。

利率仍處高位 下半年全球經濟小幅增長

在政經焦點部份，4月以巴衝突升溫推升油價，使得美國通膨降幅趨緩，走勢陷入牛皮，加上美國經濟韌性超出市場預估，市場對FED降息預期也延後至9-11月份。歐元區經濟從去年便成長停滯，加上通膨率降至2.5%以下，降息條件已成熟，因此ECB 6月率先啟動降息一碼，下半年仍有調降空間，整體來看歐元區經濟相對疲弱，但信心展望已開始見到回溫，服務業可望拉動復甦。

觀察亞洲市場，日本結束負利率後，因美公債利率回升，美日利差擴大使日圓回貶，疲弱的日圓雖有利於出口，但帶來輸入性通膨，加上平均薪資調幅不到2%，內需消費表現疲弱，進而拉低GDP表現，日本經濟呈現「外溫內冷」局勢。中國房地產開發投資連兩年雙位數衰退，今年中國經濟動能仍仰賴官方投資，包括房產政策寬鬆、發行長債支持建設等，經濟復甦動能略顯不足，預計GDP成長率呈現小幅衰減；同時內需消費偏弱，美中對抗則不利外資投資與貿易增長。

蕭乾祥分析，聯準會降息時程延後，利率仍位於廿年來相對高位，將抑制投資、消費及企業獲利復甦，預期下半年經濟呈小幅增長格局。全球經濟復甦不均衡，美國相對穩健。

雲端服務加大投資 AI晶片需求續強

在產業趨勢部分，看好AI的發展前景之下，雲端服務業者擴大投資，估計四大業者今、明年的資本支出將增加35%、10%，除了購買Nvidia、AMD的晶片之外，四大雲端服務業者(Amazon、Google、Meta、Microsoft)也都積極開發AI自研晶片，估計全球AI晶片市場在未來10年的複合年度成長率（CAGR）將達31%。

由於新晶片功耗高，散熱成為AI伺服器發展的重點之一。伺服器散熱的解熱能力以氣冷最低、浸沒式最高。但浸沒式散熱成本為液冷式散熱的數十倍以上，且還有環保及維修問題，預估5年內液冷散熱將為主流。而雲端服務大廠不斷擴增資本支出，新AI晶片的功耗又大幅增加時，電力供給成為重要資源，也帶動儲能設備發展。國際能源署（IEA）預估至2026年，全球資料中心及AI的電力需求將是2022年的2倍。Bloomberg NEF預估，到2030年之前，全球儲能裝置將以21%的複合成長率成長。

蕭乾祥指出，除了微軟、Google等推出小型模型之外，半導體廠Intel、高通、聯發科等也紛紛推出高算力的晶片，在軟硬體陸續就位下，邊緣AI逐漸成型。資策會（MIC）預估，今年AI PC滲透率為16%、AI手機11%，2027年分別達66%及42%。AI PC初期以專業市場為主，而AI手機的即時通話翻譯、用圖片智慧蒐尋等功能，會讓消費者較有感。

除推出新的AI伺服器晶片之外，Nvidia在今年GTC大會中展示下一個具潛力的應用-「人形機器人」，可透過理解人類語言的提示來進行作業修正，進一步提高生產的效率及靈活性，也將應用在服務業上。市調機構預估，2024年全球服務型AI機器人市場的規模約達74億美元，到2030年的複合成長率達27%。

雲端與AI應用增長推升 標普企業獲利逐季走高

地緣政治風險推動低軌衛星需求，包括偏遠或地形複雜地區的行動通訊覆蓋不足，不易受地面環境影響的衛星通訊為最佳的互補方案。隨著衛星發射成本逐年下降，具備低延遲、低成本優勢的低軌衛星市場開始起飛。市調機構預估，2023年全球低軌衛星的市場約達55億美元，未來5年將以16%的複合年增率成長。

在大部份產業庫存逐漸去化之下，去年下半年起標普500企業的獲利年增率開始轉正。受惠雲端服務及AI應用加速成長，美國消費力維持強健，今年標普500企業獲利逐季走高。在次產業中，以通訊服務及資訊科技產業的獲利表現最為看好，年增率預估分別達23%及18%。

蕭乾祥表示，下半年美股投資首重AI供應鏈，包括提供訓練模型的雲端服務廠、以及提供晶片的半導體公司。AI生態系運作有賴電力支援，今年公用事業股在標普500企業獲利的成長率排名也在前段班，值得留意。

在台股走勢上，蕭乾祥進一步指出，今年台股上市櫃公司獲利估計約3.5兆元，年增率達20%。考慮基本面、資金面及經濟面效益，預估今年台股指數區間為20,000~23,800點。類股投資首選AI供應鏈，長期成長率看好，同時台灣在全球零組件也位居關鍵地位。此外，建議可關注新政府的政策，五大信賴產業中，可留意半導體、AI、軍工，綠能儲能也有機會受惠。