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「定期定額」何時扣款的績效最好？ 理財館長：答案是根本差不多

聯合新聞網／ 理財館長
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

新手們在開始定期定額之後，下一個問題是要選哪一天扣款才好呢？是月初？月中？月底？還是每天都扣？

今天的數據是來自彼得林區1965～1995的統計（《穩定致富》也做過美國市場～2022年的回測，結果差不多）

圖片上是回測每年都扣在當年度最便宜的價格，以及每年都扣在當年度最貴價格的差異，從結果可以發現兩者差異不大

也許你期待我幫你統計一整個月哪一天扣款的報酬最佳，但其實把時間拉長後定期投入在每年的高低點影響不是很大，即使30年下來每年「都」扣在最佳時機最後的差距也不到2%，雖然2%的複利效果也挺驚人，但誰能保證每年「都」抓住最佳時機呢？

就算過去的某一天扣款「一定」可以拿到更好報酬，但這會導致大家都爭相在此時買進，而投入更多的資金卻會推高持有成本，並且提前買入，進而導致那個日期未來預期報酬下降，這就是所謂的「元月效應」。

總而言之，哪天扣款沒有太大影響，即使真的有差，也很難在事前確定哪一天最好，因此別煩惱這麼多了，請選擇一個自己方便的日期投入！

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 理財館長 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

定期定額

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