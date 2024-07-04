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台股一天誕生兩千金：權王台積電及明天出關的處置股票

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股今日一天內誕生兩千金。圖／聯合報系資料照片
台股今日一天內誕生兩千金。圖／聯合報系資料照片

今天是台股史上值得記錄的一天。不僅權王台積電（2330）股價開盤上千元，被稱為「重電之王」的華城（1519）也在上午11時被買氣推上千元寶座，台股一天誕生兩千金，多頭好歡樂。

美國勞動市場數據出現和緩跡象，就業人數增加不如預期，且上周初領失業救濟金人數也增加，市場增強降息信心，有利科技股表現，使得台積電美國存託憑證（ADR）收盤大漲2％，表現強過美股三大指數。

台股上周漲多休息，台積電的千元之路來回醞釀多天，4日以大漲21元一舉突破，午盤股價維持在1005元，台積電率先成為千金之後，緊接其後的是重電之王華城，以998元開盤，向千元挺進，接近中午突破千元，最高來到1010元。

華城被證交所列為警示股，因連續3個營業日及當日沖銷百分比達處置標準，被處置預收款券且5分鐘才能撮合一次，處置期間6月19日至7月4日，明天出關前，股價先衝關。

台積電 台股 華城

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