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台股一天多了兩千金 重電股王華城盤中突破千元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股4日在台積電（2330）、鴻海（2317）上漲的帶動下，盤中大漲超過300點，不僅台積電在早盤一度上衝至1,005元，盤中強漲逾2%，擠進千元俱樂部，華城（1519）也同樣大漲超過3%，股價衝上千元，千金股一天多了兩千金，台股目前共有19千金。

台積電ADR周三大漲3.86%，帶動台積電4日同步大漲，早盤一度上衝至1,005元，盤中強漲逾2%，而重電股在盤中也湧入買盤，華城盤中一度上漲至1,010元，同樣邁向千元大關。

重電股受惠台電強韌電網計畫、能源轉型、美國大基建計畫及建置AI資料中心，未來前景可期，也間接成為AI供應鏈的一環。華城認為，2030年到2040年都是能源轉型的關鍵時代，淨零碳排趨勢下，未來對電力需求成長看俏。

同時，在美國兆元基建計畫下，華城總經理許逸德透露，近期美國電力公司對台廠發出邀請函，詢問台廠到當地設廠意願，但現階段將用聰明的方法滿足客戶的需求，可能會比較像是倉儲的模式。

許逸德指出，重電業是資本密集、技術密集的產業，並非輕易可以跨入的領域，加上公司深耕美國市場多年，沒有看到接單放緩、報價降低等趨勢，從今年前5月營收來看，外銷占比也從去年36%達到45％以上。

華城在今年4月15日股價曾衝達988元，創下歷史新高，但隨後回檔休息，6月7日後股價再度強漲，今盤中突破千元關卡，成為繼亞德客-KY（1590）之後，第2檔傳產千金股。

台積電 華城

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