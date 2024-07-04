「1元變5元」 台積電控大盤影響力變得更大 台股迎來權王暨千金股時代
台積電今日股價開盤就衝破千元大關改寫歷史，成為台股史上第18檔千金股，權王台積電股價站上千元大關後對台股最顯著的改變，就是股價漲跌1檔從1元變成5元，價格跳動一次就是5元，影響台股37.5點，對交易型態產生重大影響。
資深分析師許博傑表示，台積電股價晉身千元，台股天花板被台積電拉高，表示眾多股票都會有輪動機會，且宣示AI的產業趨勢沒有結束，外資雖然在此處偏空，但內資撐起一片天。
許博傑指出，台積電占台股權重約31％，股價上千元之後，股價漲跌報價從1元變成5元，一次影響台股37、38點，台積電股價只要漲1檔，台股指數瞬間灌進37點，台積電股價跌1檔，大盤指數瞬間流失37點，大盤指數瞬間變化大，對投資人心理影響也會加劇。
台股大盤4日盤中最高來到2萬3451點，再創新高，許博傑提醒，高檔區漲跌不要看點數，改看幅度，以前漲200點會覺得很多，但現在漲200點，幅度還不到1％，跌200點也還好，因為跌幅不到1％。
台積電股價至午盤為止，盤中最高價為1005元，上漲26元，漲幅2.66％，買盤依然強勁，台積電市值突破26兆元，台股迎來權王也是千金股的時代。
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