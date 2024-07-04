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夏日缺電議題延燒！ 華城盤中站上千元 重電四雄全漲

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華城電機。記者朱曼寧／攝影
華城電機。記者朱曼寧／攝影

台股4日盤中大漲300點，不只台積電開盤漲破1,000元，華城（1519）今以998元開出，大漲28元，盤中最高一度來到1,010元，股價突破高點，加入千金股行列，進入歷史性的一刻。

華城近期因漲幅過大，遭證交所列為警示股，將於明天解禁。在夏日缺電議題延燒、美國兆元基建計畫、台電強韌電網計畫等加持下，市場普遍認為，電力設備仍然供不應求，重電業者未來營運看翹。

華城首度股價破千，也帶動重電族群向上，中興電（1513）盤中大漲逾6％，股價最高來到204.5元，士電（1503）盤中最高來到307元，亞力（1514）盤中最高來到158元，重電四雄股價皆突破近五日高點。

華城先前表示，2030年到2040年都是能源轉型的關鍵時代，在淨零碳排趨勢、和AI浪潮下，未來對電力的需求只會更多，且電力問題現在已成國安問題，而綠能、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場，已成為華城目前及未來三個主要成長動能。

為了因應產能需求，重電四雄分別都實施擴廠、三班制等計畫，以華城來看，華城目前持續在產線優化、增加三班制、能化管理等以增加生產效率與減碳工作，也興建新的變壓器廠，未來將有四個廠能專注於變壓器的生產，預期在新廠開出後，整體產能可以增加100億元，預期今年產能則可成長至少三到四成以上。

華城

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