下半年台股 富邦投顧董座看指數區間在20000至23800點

台股近來表現強勁，站上23500點大關。對今年下半年的股市表現，富邦投顧董事長蕭乾祥今日表示，主計處上修今年經濟成長率至3.94%，來到近十年次高，預估台股指數區間在20,000~23,800點，投資首選為AI供應鏈，同時也可關注新政府政策，五大「信賴產業」中可留意半導體、AI、軍工，另外綠能儲能也可望受惠。

對於後市展望，蕭乾祥點出市場關注面向，包括政經四大焦點「美國降息、歐元區經濟、日本結束負利率、中國房產問題」，產業趨勢則有「雲端投資、液冷散熱、缺電問題、邊緣AI、人形機器人與低軌衛星」、潛在四個風險「地緣政治、川普當選、異常氣候、商用不動產」。

在政經焦點部分，美國通膨降幅趨緩，加上美國經濟韌性超出市場預估，市場對美聯準會（Fed）降息預期也延後至9-11月份。歐元區經濟從去年便成長停滯，加上通膨率降至2.5%以下，降息條件已成熟，因此ECB（歐洲央行） 6月率先啟動降息1碼（0.25個百分點），下半年仍有調降空間，整體來看歐元區經濟相對疲弱，但信心展望已開始見到回溫，服務業可望拉動復甦。

觀察亞洲市場，疲弱的日圓雖有利於出口，但帶來輸入性通膨，日本經濟呈現「外溫內冷」局勢。今年中國經濟動能仍仰賴官方投資，包括房產政策寬鬆、發行長債支持建設等，預計經濟成長率呈現小幅衰減；同時內需消費偏弱，美中對抗則不利外資投資與貿易增長。

蕭乾祥表示，下半年美股投資首重AI供應鏈，包括提供訓練模型的雲端服務廠、以及提供晶片的半導體公司。AI生態系運作有賴電力支援，今年公用事業股在標普500企業獲利的成長率排名也在前段班，值得留意。

其他潛在風險上，蕭乾祥提醒，最新國外基金經理人票選最擔心的風險為通膨及地緣政治衝突。4月以色列與伊朗相互攻擊，推升地緣風險與國際油價，影響通膨降溫機會。未來若情勢危急，伊朗封鎖荷姆茲海峽，油價恐重返高位。

蕭乾祥認為，由於雲端服務加大投資，AI晶片需求將仍然續強，估計全球AI晶片市場在未來10年的複合年度成長率（CAGR）將達31%。由於新晶片功耗高，散熱成為AI伺服器發展的重點之一。

他也表示，由於AI耗電量大，國際能源署（IEA）預估至2026年，全球資料中心及AI的電力需求將是2022年的2倍。Bloomberg NEF預估，到2030年之前，全球儲能裝置將以21%的複合成長率成長，且未來10年的複合成長率將高達31%，而且對於風電、太陽能等儲能需求都會出來。

蕭乾祥也指出，除了微軟、Google等推出小型模型之外，半導體廠Intel、高通、聯發科等也紛紛推出高算力的晶片，在軟硬體陸續就位下，邊緣AI逐漸成型。

除推出新的AI伺服器晶片之外，Nvidia在今年GTC大會中展示下一個具潛力的應用「人形機器人」，市調機構預估，2024年全球服務型AI機器人市場的規模約達74億美元，到2030年的複合成長率達27%。

他也表示，地緣政治風險推動低軌衛星需求，包括偏遠或地形複雜地區的行動通訊覆蓋不足，不易受地面環境影響的衛星通訊為最佳的互補方案。隨著衛星發射成本逐年下降，具備低延遲、低成本優勢的低軌衛星市場開始起飛。市調機構預估，2023年全球低軌衛星的市場約達55億美元，未來5年將以16%的複合年增率成長。