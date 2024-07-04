台積電衝破1000元 台股大漲368點達23541點創新高

台積電股價衝破1000元大關，最高達1005元，鴻海、聯發科及大立光等權值、高價股同步走高，推升大盤指數大漲368.71點，攀升至23541.14點，創下新高。

至10時46分，台股加權指數23526點，上漲353.57點，成交值新台幣3020億元。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚6.79美元，漲幅達3.86%，台積電個股期貨（台積電期近全）突破1000元大關，最高達1010元，帶動台積電今天股價成功挑戰1000元大關，盤中達1005元，上漲26元，市值突破26兆元，貢獻大盤211點，為多頭指標。

鴻海、聯發科、聯電及大立光等權值、高價股紛紛走高，帶動電子類股指數上揚逾2%。亞德客-KY股價突破1000元大關，台股創下「18千金」榮景。

傳統產業股漲跌互見，食品及機電類股指數上揚逾2%，塑膠、電纜、營建及汽車類股指數上揚逾1%；食品及觀光類股指數下跌，表現相對疲弱。