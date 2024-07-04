台積電破千太嗨 安聯投信：瞄準「四大主題」全方位掌握 AI 投資
台積電（2330）4日盤中最高衝上1,005元，大漲26元、漲逾2.6%，再度刷新歷史新高，更突破千元大關。安聯投信建議，面對AI應用前景的期待，可以瞄準「四大主題」 完整建置AI投資地圖。
技術面上，台積電目前價位已站上所有短中長期均線、且已形成多頭排列，留意KD指標已達80高檔區以上，而趨勢指標MACD呈現正向動能，並且在零軸上方，顯示上漲趨勢仍強。
安聯投信表示，AI領域相當廣泛，因此要完整投資AI，建議可掌握四大主題，納入自己的AI投資地圖。其一、AI人工智慧主題，掌握全方位AI題材，如AI人工智慧、硬體、應用、可涉入產業等；其二、台灣科技主題，布局受惠的台灣供應鏈，包括：AI硬體製造重鎮、台灣科技、晶圓代工、AI伺服器、ASIC晶片設計服務等。
其三、智慧城市主題，鎖定應用AI所帶來的龐大建立智慧城市需求，像是次世代通訊網路、自駕環境建設、智慧建築、精準醫療、城市安全監控；其四、網路資安主題：AI越發展、資安愈重要，運用AI的資安解決方案。
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