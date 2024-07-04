台積電股價破千 台股後市怎麼看？股市區間與首選類股 投顧董座全說了

「護國神山」台積電（2330）股價衝上千元大關，台股後市怎麼走？富邦投顧董事長蕭乾祥4日分析，市場預期聯準會降息腳步再延後，台灣則在外貿復甦帶動經濟下，主計總處上修今年經濟成長率至3.94%、為近十年次高，預估台股指數區間在20,000~23,800點，投資首選為AI供應鏈，同時也可關注新政府政策，五大信賴產業中可留意半導體、AI、軍工，另外綠能儲能也可望受惠。

「2024富邦財經趨勢論壇年中場」今日登場；對於後市展望，蕭乾祥點出市場關注面向，包括政經四大焦點「美國降息、歐元區經濟、日本結束負利率、中國房產問題」，產業趨勢則有「雲端投資、液冷散熱、缺電問題、邊緣AI、人形機器人與低軌衛星」、潛在四個風險「地緣政治、川普當選、異常氣候、商用不動產」。

蕭乾祥分析，聯準會降息時程延後，利率仍位於20年來相對高位，將抑制投資、消費及企業獲利復甦，預期下半年經濟呈小幅增長格局。全球經濟復甦不均衡，美國相對穩健。在產業趨勢部分，看好AI的發展前景之下，雲端服務業者擴大投資，估計四大業者今、明年的資本支出將增加35%、10%，除了購買NVIDIA、AMD的晶片之外，四大雲端服務業者（Amazon、Google、Meta、Microsoft）也都積極開發AI自研晶片，估計全球AI晶片市場在未來10年的複合年度成長率（CAGR）將達31%。

蕭乾祥表示，下半年美股投資首重AI供應鏈，包括提供訓練模型的雲端服務廠及提供晶片的半導體公司。AI生態系運作有賴電力支援，今年公用事業股在標普500企業獲利的成長率排名也在前段班，值得留意。

而在台股走勢上，蕭乾祥進一步指出，今年台股上市櫃公司獲利估計約3.5兆元，年增率達20%。考慮基本面、資金面及經濟面效益，預估今年台股指數區間為20,000~23,800點。類股投資首選AI供應鏈，長期成長率看好，同時台灣在全球零組件也位居關鍵地位。此外，建議可關注新政府的政策，五大信賴產業中，可留意半導體、AI、軍工，綠能儲能也有機會受惠。