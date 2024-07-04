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台積電股價提前衝上千元 分析師說現在難的是「如何上車」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台積電股價千元，成為台股第18檔千金股。（路透資料照片）
台積電股價千元，成為台股第18檔千金股。（路透資料照片）

台積電今（4）日衝關成為千金股，寫下新的里程碑，分析師表示，台積電18日法說會，按照過去兩季法說會的習慣，預期法說會前一周股價會創新高，但股價出現1000元，比預期時間提早一周，主要還是跟美國經濟數據表現不佳，預期降息的利多加持有關。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台積電漲到千元是預期中的事，只是時間點的問題，若要問衝破千元大關後會怎樣？「繼續漲」是法人普遍看法，如同前兩季法說會，股價大約前一周左右會先行創新高，法人有共同看法認為股價大約會在法說會前一周強行創高，只是這次突破千元大關，比預期時間提早一周。

台積電股價自800元後，就被認為股價太高，但也一路漲到現在成為台股的第18檔千金，問題應該是沒有台積電的投資人選擇切入點的問題，蔡明翰表示，台積電從800元之後就被喊貴，卻能一直漲到現在，未來持續看好，因此應該早點找到合適的點切入，短時間內，台積電的多頭不會翻轉。

蔡明翰分析，7月的台股比較沒有風險，因為7月有除權息行情，往年此時台股比較強勢，不必恐慌，日前鴻海除息後貼息，只是因為指數短期震盪的壓力，只要指數回來，就能獲得填息。倒是8月的台股，風險就會有比較明顯的拉升。

台積電本季法說的表現值得期待，蔡明翰表示，第三季有蘋果iphone新機上市以及輝達GB200的題材動能，不用擔心台積電目前股價位階太高，因為台積電真正的利多是明年獲利的爆發，投資人可以維持樂觀看法，但最難的還是切入點的選擇問題。

切入點的選擇可以等股價拉回，但如果還是太難下手，可以考慮利用券商提供的下單軟體預做投入規畫，蔡明翰說，將準備投資的資金分成4筆或8筆，以2個月或3個月的時間分批投入，這樣就能避免短線買在最高點的問題。

台積電 台股 法說會

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