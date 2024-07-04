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美股多頭氣盛 美股 ETF 沾光

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國市值型 ETF 表現。(資料來源：CMoney ,2024/7/2)
美國市值型 ETF 表現。(資料來源：CMoney ,2024/7/2)

美股多頭已經持續了將近兩年時間，同時引領台股上漲，國內掛牌的美國市值型ETF，表現也相當活躍。根據CMoney統計近兩年，美國市值型ETF當中，永豐美國500大（00858）表現優異，含息報酬率達63%，勝過更勝過S&P500指數該期間上漲44%。00858永豐美國500大，近日公布6月配息，預計配發1.7元股利，以7月3日收盤價換算，年化殖利率超過10％，投資人可說是息利雙收。

永豐投信指出，00858訂於7月25日除息，實際配息金額將於23日公布，投資人在7月24日買進或持有即可參與本次配息。

永豐美國500大ETF經理人林永祥表示，甫結束2024年上半年，美股繳出相當亮眼的成績單，S&P500指數上漲14.48%。隨著美國通膨、政治等因素的不確定性，近期美股呈現高檔震盪，而AI人工智慧仍是美國科技股目前最主要的推升動力，隨著未來人工智慧在軟硬體、服務、醫療與教育各領域的新應用可望持續蓬勃發展，無論在AI硬/軟體、AI晶片等需求看旺，因此仍不看淡美股表現。

林永祥建議，可以以股債ETF配置為投資策略方向，在基本面無虞、無系統性風險情況，股市在長期來看仍會震盪向上，而債券部位則是減低股市逢高可能帶來的波動風險，同時因應降息循環可能帶來的資本利得機會。不過，股債配置雖然是進可攻退可守的策略，但也須留意降息速度以及市場變化，以及個人風險承受度，再去調整股債配置比例。

永豐美國500大（00858） 美股

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