快訊

不後悔拒絕耶魯大學…她畢業後年薪逼近300萬 「我做出最好選擇」

NBA／父子同台！湖人給詹皇之子布朗尼4年790萬美元保障約

我漁民昨晚澎湖金門外海作業 遭陸海警驅離、嗆「不要命了」

統一主動式台股高息基金 參與台股中長線多頭行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2024年以來台股持續受惠AI熱潮而穩步上揚，隨著目前大盤來到相對高檔，且上市櫃企業陸續開始除息，市場焦點轉向高股利率股票。台灣高息優選基金這次年化配息率為8.01%，統一台灣高息優選基金基金經理人陳釧瑤表示，台股短線預計呈現區間震盪，但聯準會下半年可能降息，為股市帶來資金面利多，而台股獲利上修族群也由AI類股擴大至其他產業，企業營運穩健成長，支撐台股後市表現。

陳釧瑤表示，今年輝達晶片進入世代轉換，加上AI需求保持強勁，使相關產業產值提升，有利供應鏈營運成長。預期市場資金仍將聚焦AI類股，故投資主軸還是AI產業。除AI應用仍處發展初期、需求持續高速成長外，台股非AI產業隨著庫存調整結束，拉貨動能也逐漸提升，可望支撐今明年企業獲利持續成長。電子股看好高殖利率半導體(IC設計/設備)、AI PC/NB/手機、網通及AI供應鏈(組裝/散熱)，傳產布局金融/營建/資產與生技等類股。

統一台灣高息優選基金為統一投信主動式基金中，唯一一檔有月配息及累積型級別的台股基金，讓主動式台股基金投資人，在追求超額報酬的同時，也有機會獲得每月現金流。這檔基金的月配息級別已於7月2日除息，每單位配發金額為0.0892元，將於7月12日發放。該基金月配型於今年3月開始配息，前三次每單位配息金額分別為0.0846、0.0824及0.086元。在專業投研團隊選股操作下，基金累積型淨值從2023年9月成立時的10元，已成長至7月1日的 13.64元，月配型也增至13.37元。

AI 台股獲利 月配息

延伸閱讀

凱基股股漲節目揭密下半年行情 「先蹲後跳」規避風險把握投資機會

台股估值真的高！三大因素加持讓它看回不回 投資人最大風險竟是沒持股？

台股滿血復活 電子、金融火 三大法人齊買 成交量增至5,044億元

台股ETF 挑低碳市值型

相關新聞

台積電股價提前衝上千元 分析師說現在難的是「如何上車」

台積電今（4）日衝關成為千金股，寫下新的里程碑，分析師表示，台積電18日法說會，按照過去兩季法說會的習慣，預期法說會前一...

台積電（2330）站穩千元？川普當選影響股市？專家解析下半年：留意3變數

財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」中談及2024年台股未來趨勢走向，上半年帶動股市一路狂飆的AI半導體題材，創造出大多頭環境。 「護國神山」台積電（2330）股價勁揚，今（4）日開盤便觸及千元大關，之前外資更將目標價調至1370元，究竟台積電下半年能否穩住如今勢頭、站穩千元？半導體產業發展還有利多嗎？

給張忠謀最好的生日禮！台積電股價開盤站上千元 再創新高

台積電股價受惠美國存託憑證（ADR）及夜盤同步大漲，今日開盤即站上千元，寫下破千元的歷史一刻，市值也進逼26兆元，同寫台...

台積電開盤大漲21元晉身千金股 台股早盤漲近300點站上23,400點

台股4日開盤指數為23,360.88點，上漲188.45點。台積電（2330）開盤價為1,000元，上漲21元。

台積電破千太嗨 安聯投信：瞄準「四大主題」全方位掌握 AI 投資

台積電（2330）4日盤中最高衝上1,005元，大漲26元、漲逾2.6%，再度刷新歷史新高，更突破千元大關。安聯投信建議...

台積電股價破千 台股後市怎麼看？股市區間與首選類股 投顧董座全說了

「護國神山」台積電（2330）股價衝上千元大關，台股後市怎麼走？富邦投顧董事長蕭乾祥4日分析，市場預期聯準會降息腳步再延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。