統一主動式台股高息基金 參與台股中長線多頭行情

2024年以來台股持續受惠AI熱潮而穩步上揚，隨著目前大盤來到相對高檔，且上市櫃企業陸續開始除息，市場焦點轉向高股利率股票。台灣高息優選基金這次年化配息率為8.01%，統一台灣高息優選基金基金經理人陳釧瑤表示，台股短線預計呈現區間震盪，但聯準會下半年可能降息，為股市帶來資金面利多，而台股獲利上修族群也由AI類股擴大至其他產業，企業營運穩健成長，支撐台股後市表現。

陳釧瑤表示，今年輝達晶片進入世代轉換，加上AI需求保持強勁，使相關產業產值提升，有利供應鏈營運成長。預期市場資金仍將聚焦AI類股，故投資主軸還是AI產業。除AI應用仍處發展初期、需求持續高速成長外，台股非AI產業隨著庫存調整結束，拉貨動能也逐漸提升，可望支撐今明年企業獲利持續成長。電子股看好高殖利率半導體(IC設計/設備)、AI PC/NB/手機、網通及AI供應鏈(組裝/散熱)，傳產布局金融/營建/資產與生技等類股。

統一台灣高息優選基金為統一投信主動式基金中，唯一一檔有月配息及累積型級別的台股基金，讓主動式台股基金投資人，在追求超額報酬的同時，也有機會獲得每月現金流。這檔基金的月配息級別已於7月2日除息，每單位配發金額為0.0892元，將於7月12日發放。該基金月配型於今年3月開始配息，前三次每單位配息金額分別為0.0846、0.0824及0.086元。在專業投研團隊選股操作下，基金累積型淨值從2023年9月成立時的10元，已成長至7月1日的 13.64元，月配型也增至13.37元。