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台積電（2330）站穩千元？川普當選影響股市？專家解析下半年：留意3變數

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
台積電（2330）今日開盤觸及千元大關。路透
台積電（2330）今日開盤觸及千元大關。路透

財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」中談及2024年台股未來趨勢走向，上半年帶動股市一路狂飆的AI半導體題材，創造出大多頭環境。

「護國神山」台積電（2330）股價勁揚，今（4）日開盤便觸及千元大關，之前外資更將目標價調至1370元，究竟台積電下半年能否穩住如今勢頭、站穩千元？半導體產業發展還有利多嗎？

以下為影音內容：

半導體設備業能夠紅多久？這是一個非常長期的多頭走勢，因為接下來台積電、英特爾、三星都會大舉擴充他們的資本支出，在此前提下購買材料的經費必定不斷增加，所以對相關材料業者而言是走長多的現象。

不過下半年投資人需要留意下列幾項變數：

第一，美國大選。

經過第一場辯論會後，拜登表現不利，市場開始預期應對川普當選，然而無論是川普當選或是拜登連任，經濟問題仍是美國首要目標，因此對股市反應倒是不用太過驚慌。

第二，全球股市的重心仍要看NVIDIA輝達

輝達這段時間從高檔回落，在震盪整理中，短期之內並沒有太多利多，除了黃仁勳等高層賣出股票之外，針對輝達的反壟斷調查也會造成不利影響。要到8月底這一季財報公布，才會造成股價較大波動。

第三，7月18日台積電將要進行法說會

目前來看，台積電上一季似乎比法人所掌握的更加熱絡；此外，這次法說會的重頭戲必定是「資本支出」的問題。 從3、4、5奈米跨入2奈米的製程，釋出更多的基地與設備是板上釘釘，下一階段的資本支出預期會增加許多。

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2330台積電 川普 拜登 法說會 輝達

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